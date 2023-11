https://sputniknews.lat/20231130/pedro-sanchez-provoca-incidente-diplomatico-entre-madrid-y-roma-1146171226.html

Pedro Sánchez provoca incidente diplomático entre Madrid y Roma

Pedro Sánchez provoca incidente diplomático entre Madrid y Roma

ROMA (Sputnik) — Las críticas del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a Italia, provocaron un incidente diplomático entre Roma y Madrid... 30.11.2023, Sputnik Mundo

En palabras de Sánchez, tras los comicios parlamentarios de julio pasado en el país surgió una alternativa para la derecha, y el Gobierno encabezado por él planea estabilizar la situación en Cataluña aprobando una ley que corresponde de lleno a la Constitución del país. Al comentarlo, el viceprimer ministro y titular de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, escribió en la red social X: "En España gobiernan las fuerzas de extrema izquierda. En Italia logramos derrotarlas. Nosotros respetamos al Estado de derecho. ¿Sucede lo mismo en Madrid? En Italia gobierna el EPP [Partido Popular Europeo], mientras que en España, los separatistas". Hace dos semanas, el líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, encabezó el Gobierno, tras ganar el apoyo a su candidatura en el Parlamento por varios partidos nacionalistas. En particular, fue respaldado por los separatistas de Cataluña, tras aceptar las condiciones promovidas por el ex "presidente" de la autoproclamada República Catalana (2017), Carles Puigdemont, quien exigió elaborar una ley sobre la amnistía para los partidarios de la independencia catalana. El principal opositor del PSOE, el Partido Popular (PP), obtuvo tras las elecciones de julio el mayor número de votos en el Parlamento, pero no logró formar la coalición gobernante. A finales de la semana pasada surgió un incidente entre España e Israel, después de que Sánchez se pronunciara sobre las perspectivas de la solución del conflicto palestino-israelí. Al responder a la pregunta de si Madrid puede reconocer unilateralmente al Estado de Palestina, el primer ministro dijo que si la Unión Europea no lo reconoce, España tomará su propia decisión al respecto. Posteriormente, las autoridades de Israel acusaron a Sánchez de "estar apoyando al terrorismo de Hamás". El 27 de noviembre pasado, la Cancillería de Israel expresó su disgusto al embajador de España con motivo de la posición mantenida por el presidente del Gobierno.

