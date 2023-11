Zajárova tilda de "estupidez de rusófobos" la negativa de Bulgaria de dejar pasar su avión

https://sputniknews.lat/20231130/zajarova-tilda-de-estupidez-de-rusofobos-la-negativa-de-bulgaria-de-dejar-pasar-su-avion-1146165574.html

"La maliciosa estupidez de los rusófobos ha llegado al punto de que, por primera vez en nuestra historia, las autoridades oficiales han prohibido sobrevolar el cielo no a un avión, sino a una persona en un avión, esto es lo que decía una nota oficial del Ministerio de Exteriores búlgaro: un avión puede sobrevolar Bulgaria, pero María Zajárova no puede volar en un avión", escribió en sus redes sociales la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova.La diplomática se refiere al hecho de que las normas de comunicación aérea están reguladas por el Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacional de 1944. Por territorio de un Estado debe entenderse "los territorios terrestres y las aguas territoriales adyacentes", citó el documento Zajárova.Al mismo tiempo, puso de relieve que los miembros de la OTAN incumplen las restricciones rusas."¿Pensaban los funcionarios búlgaros que los miles de funcionarios de la OTAN que figuran en nuestras listas recíprocas podrían ser objeto de medidas de represalia similares? ¿Pensaron en principio en sentar un peligroso precedente mundial? Yo creo que no", afirmó.El Kremlin tacha de "absurda" la decisión búlgaraEl portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a su vez, tildó de absurda esta prohibición de Bulgaria.Asimismo, el portavoz llamó a Bulgaria a "tratar con todas sus fuerzas de mantener la sobriedad al tomar las decisiones".Poco antes, el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, llegó a Skopje, capital de Macedonia del Norte, para participar en el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). El avión voló a través del territorio de Grecia, aunque antes se esperaba que la ruta pasara por Bulgaria.

