https://sputniknews.lat/20231201/descubren-un-impresionante-torrente-de-estrellas-que-fluye-por-el-espacio-a-300-millones-de-anos-1146202396.html

Descubren un impresionante torrente de estrellas que fluye por el espacio a 300 millones de años luz

Descubren un impresionante torrente de estrellas que fluye por el espacio a 300 millones de años luz

Este tipo de flujos se conocen como corrientes estelares y con una longitud de 1,7 millones de años luz, la recién bautizada Corriente Gigante de Coma es la... 01.12.2023, Sputnik Mundo

2023-12-01T14:31+0000

2023-12-01T14:31+0000

2023-12-01T14:31+0000

ciencia

estrellas

espacio

🪐 astronomía

vía láctea

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0c/01/1146203746_0:97:1598:996_1920x0_80_0_0_0d522ae63ba64c94b4dfcdf029047e0b.jpg

El Cúmulo de Coma es un gran cúmulo galáctico formado por miles de galaxias situadas a una distancia de unos 300 millones de años luz de la Tierra, en dirección a la constelación septentrional de Coma Berenice.De acuerdo con el informe, publicado en Astronomy & Astrophysics, el descubrimiento de ese nuevo corriente fue "una gran sorpresa", ya que en un entorno tan dinámico y gravitatoriamente complejo como un cúmulo de galaxias, "no se espera que algo tan tenue como una corriente estelar dure mucho tiempo".En palabras del astrofísico observacional Javier Román, de la Universidad de Groningen, Países Bajos, y la Universidad de La Laguna, España, "esta gigantesca corriente se cruzó en nuestro camino por casualidad" cuando los científicos "estaban estudiando halos de estrellas situados alrededor de grandes galaxias".Los halos estelares son bastante comunes en la Vía Láctea, pero son difíciles de identificar; la agrupación de las estrellas no es evidente a primera vista, ya que las distancias a las estrellas son muy difíciles de medir y las corrientes son bastante débiles.En el espacio intergaláctico, esa fragilidad también hace que las asociaciones de objetos sean difíciles de detectar. El vacío está lleno de objetos muy brillantes; cuanto más tenue es algo, "más probable es que no lo veamos", explican los astrofísicos.Sin embargo, en los últimos años, la tecnología de los telescopios y las técnicas analíticas han revelado más cosas débiles de las que hemos podido identificar en el pasado, y este es el mismo caso de la Corriente Gigante de Coma.Román y sus colegas utilizaron el telescopio Jeanne Rich de 0,7 metros y el telescopio William Herschel de 4,2 metros para buscar estructuras débiles dentro del Cúmulo de Coma, un cúmulo que contiene miles de galaxias conocidas.Conforme con Ignacio Trujillo, el investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias que también ha participado en el estudio, la nueva estructura descubierta es tan descomunal que "es difícil no quedarse maravillado" con ella.La Corriente de la Coma Gigante también sugiere que podrían encontrarse estructuras similares en otros cúmulos. Los investigadores esperan utilizar telescopios más grandes para observar más de cerca estas enormes aglomeraciones y descubrir qué otros secretos se han pasado por alto, resume el estudio.

https://sputniknews.lat/20231130/1146127529.html

vía láctea

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

estrellas, espacio, 🪐 astronomía, vía láctea