Funcionaria cercana a Bukele encargada de la presidencia de El Salvador por el Congreso

En su propuesta de Rodríguez, quien recibió 67 votos a favor, 11 en contra, de los 84 diputados, seis de los cuales estaban ausentes, Bukele no aportó detalles de las razones de su decisión. "Me permito presentar a consideración de ese honorable pleno legislativo a la señora Claudia Juana Rodríguez de Guevara como designada por el presidente de la república para que esta Asamblea lo autorice", expresa escuetamente el texto enviado por mandatario. Poco antes, Bukele y el vicepresidente Félix Ulloa fueron autorizados por el Congreso a ausentarse por seis meses de sus funciones para participar como candidatos en la campaña hacia las elecciones del 4 de febrero próximo. Tras la lectura de la propuesta de Bukele no hubo debate y solo pidió la palabra el jefe de la bancada del gobernante partido Nuevas Ideas (N), Christian Guevara, para argumentar lo establecido en la Constitución para sustituir al presidente. Según el artículo 155 de la Carta Magna, en ausencia del gobernante, por muerte, renuncia, remoción u otra causa, es sustituido por el vicepresidente, quien en este caso no podrá, y le sigue en la línea de sucesión uno de los dos designados presidenciales nombrados por el mandatario, quien solo propuso a una. Según el portal de transparencia del Gobierno, Rodríguez ocupa el cargo de presidenta de la junta directiva de la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM), un órgano de Gobierno creado por Bukele. Agrega que cuenta con experiencia en la dirección y gerencia de área financiera y contable en instancias privadas y públicas a nivel local y nacional. Como parte de esa labor cita que fue gerente financiera en la Presidencia de la República, tesorera de la alcaldía de la capital y gerente financiero en la alcaldía del municipio de Nuevo Cuscatlán, donde fue alcalde Bukele, y directora financiera de la empresa Obermet, S.A. de C.V, propiedad de la familia del gobernante. El portal de transparencia del Gobierno cita en su formación académica "Estudios de Licenciatura en Administración de Empresas - Universidad Francisco Gavidia" (privada) y "Técnico Contable - Corporación de Contadores de El Salvador". La mayoría de la prensa del país la identifica como una persona de confianza del presidente Bukele, de quien la señalan como su secretaria privada.La encargada presidencial no estuvo en la sesión de la Asamblea Legislativa y no hay informes aún de cómo será el proceso para asumir su cargo, cuyo mandato se prolongará hasta el 31 de mayo, un día antes de la juramentación del presidente electo en las elecciones del 4 de febrero próximo.

