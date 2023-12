https://sputniknews.lat/20231201/putin-ordena-aumentar-el-tamano-del-ejercito-ruso-1146213156.html

Putin ordena aumentar el tamaño del Ejército ruso

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, promulgó un decreto que fija en 2.209.130 los efectivos de tiempo completo de las Fuerzas Armadas de su país, incluidos... 01.12.2023, Sputnik Mundo

De acuerdo con el Ministerio de Defensa ruso, el aumento del número de militares se está realizando de forma escalonada y se basa en los ciudadanos que expresan su deseo de servir bajo la modalidad de contrato profesional.El incremento de los efectivos se debe a las crecientes amenazas derivadas de la operación militar especial, además de las provenientes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) con su expansión en curso, explicó la Defensa, añadiendo que el reforzamiento de la composición de combate y de los efectivos de las Fuerzas Armadas rusas es una respuesta adecuada a las actividades agresivas de la alianza atlantista. No obstante, no hay planes para aumentar significativamente el reclutamiento al servicio militar obligatorio y no está prevista ninguna movilización, subrayó la dependencia castrense.

