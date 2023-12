https://sputniknews.lat/20231201/washington-reconoce-que-por-ahora-no-apoya-un-alto-el-fuego-permanente-en-gaza-1146191356.html

Washington reconoce que por ahora no apoya un alto el fuego permanente en Gaza

John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, dijo que Estados Unidos no apoya la idea de un cese al fuego permanente en la Franja... 01.12.2023, Sputnik Mundo

En una rueda de prensa realizada el 30 de noviembre, Kirby, afirmó que, en este momento, apoyan las pausas humanitarias o treguas, mas no el fin del conflicto.Kirby aclaró que Washington apoya prórrogas adicionales de la pausa humanitaria en curso, que se encuentra actualmente en su séptimo día. Sin embargo, afirma que Estados Unidos no apoya un alto el fuego permanente que, según ha advertido el país, dejaría a Hamás como una amenaza para Israel.Kirby fue más allá y dijo que la Casa Blanca apoyará militarmente a Israel siempre que Tel Aviv decida reanudar su ofensiva en Gaza.Sin embargo, el funcionario aludió a la preocupación de Estados Unidos por el creciente número de víctimas civiles palestinas (más de 16.000) y la necesidad de que las las Fuerzas de Defensa de Israel operen de forma más calculada en el sur de Gaza."Hemos sido muy coherentes y claros con nuestros homólogos israelíes en el sentido de que no apoyamos un avance hacia el sur a menos que o hasta que hayan tenido en cuenta adecuadamente la protección de la vida humana inocente, la vida civil en el sur de Gaza”, concluyó.

