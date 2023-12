"Orban protege a Europa evitando que desperdicie dinero en Ucrania"

"Sí, no es imposible (el aislamiento de Hungría), pero sólo exacerbaría las fricciones dentro de la UE. Creo que a muchos no les gustaría eso”, afirmó. "Sería una presión abierta que iría en contra de la democracia interna de la UE. Además, ese enfoque equivaldría efectivamente a admitir que la UE no puede hacer nada con respecto a Hungría. Mostraría que es débil".