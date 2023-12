https://sputniknews.lat/20231204/justicia-peruana-suspende-audiencia-que-analizaba-cese-de-prision-de-pedro-castillo-1146286765.html

Justicia peruana suspende audiencia que analizaba cese de prisión de Pedro Castillo

Justicia peruana suspende audiencia que analizaba cese de prisión de Pedro Castillo

LIMA (Sputnik) — El juez peruano Carlos Checkley suspendió la audiencia que analizaba revocar la prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo... 04.12.2023

Checkely explicó que la decisión se debe a que al mismo tiempo se estaba realizando una audiencia pública del Tribunal Constitucional sobre el caso Castillo, por lo que la reprogramación se debe a que "no se crucen" las instancias judiciales y aseguró que se realizará "lo antes posible". La decisión del juez, que fue a petición de la defensa del exmandatario, fue apoyada tanto por la fiscalía como por la procuraduría. El 7 de diciembre de 2022, Castillo intentó cerrar el Congreso y tomar el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional, a través del establecimiento de un "Gobierno de excepción". Este hecho fue interpretado por el parlamento como un intento de golpe de Estado y el pleno lo destituyó del cargo de forma inmediata bajo la causal constitucional de incapacidad moral para ejercer la presidencia. Declaraciones de Castillo Castillo cumple una orden de 18 meses de encierro por la acusación de delitos de rebelión, conspiración y abuso de autoridad, la cual expirará el 6 de junio del próximo año. "Yo trasladé un clamor del pueblo peruano a través de un discurso (...) era un mensaje de carácter político (...) nunca me levanté en armas, no llamé a ningún policía (...) Lo que yo pido es que el tribunal haga justicia (...) lo que han hecho con mi encarcelamiento y detención no tiene diferencia con una organización criminal (...) cuando se dice de un golpe, el golpe estaba preparado por parte del congreso, la fiscalía y los grupos de poder cuando no dejaban gobernar", declaró Castillo en una audiencia pública del pleno del Tribunal Constitucional.El exmandatario exhortó que "se haga justicia" y "se declare nulo" el procedimiento en su contra. Tras la destitución de Castillo, la ciudadanía realizó varias manifestaciones para pedir adelanto de elecciones. El 2 de diciembre, bajo el lema de "que se vayan todos", se manifestaron aproximadamente 2.000 personas en el centro de Lima y para esta semana se prevén nuevas protestas.

