La fábrica de la muerte: ¿por qué las plantas de Rheinmetall en Ucrania parecen poco viables?

La implantación del proyecto de Rheinmetall AG en suelo ucraniano puede que nunca vea la luz, declaró a Sputnik el experto de la Asociación de Politólogos... 04.12.2023, Sputnik Mundo

El director ejecutivo de la empresa, Armin Papperger, compartió los planes de fabricación de los blindados Fuchs y Lynx durante una entrevista concedida al medio alemán económico Wirtschaftswoche, añadiendo que se espera la suscripción del acuerdo correspondiente con Kiev antes del final de 2023.Sin embargo, la viabilidad de las aspiraciones del fabricante europeo sigue bajo cuestión. En concreto, desde el punto de vista del coronel retirado ruso y experto de la Asociación de Politólogos Militares, Andréi Koshkin, el proyecto propuesto no es realista."Entendemos perfectamente que el Occidente colectivo quisiera crear una especie de fábrica de la muerte en el territorio de Ucrania, es decir, una empresa que crearía equipos militares y municiones, que se utilizarán poco después", destacó Koshkin a Sputnik. El experto profundizó en los detalles de la estrategia emprendida por Rheinmetall AG acerca la promoción de sus planes en Ucrania. Prosiguió que la realización del proyecto puede resultar una tarea inviable y la empresa no hace más que hablar de boca para afuera sobre el asunto.Al mismo tiempo, detrás del impulso del fabricante para producir material militar en el suelo ucraniano, podrían ser instrucciones de EEUU dadas a Alemania. La medida se utiliza para convencer a Kiev que no sea abandonado por sus aliados occidentales. Ante lo mencionado, el coronel retirado ruso expresó que las "listas de deseos" de Rheinmetall AG no son más que "declaraciones políticamente motivadas" instigadas por terceros. "Estas declaraciones se hacen a favor de una determinada línea política que Washington emprende ahora", planteó Koshkin, refiriéndose a la"crisis en Ucrania", que, según él, fue organizada por el Partido Demócrata de cara a las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024 para "utilizarla como argumento a favor de la victoria" en la futura votación. El experto citó a la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, quien afirmó que, de construirse, Rheinmetall AG sería un objetivo legítimo para los militares rusos como parte de la infraestructura militar "en el formato de las tareas de la operación militar rusa en curso para desmilitarizar el territorio de Ucrania". "La construcción de esta planta es un desafío y un peligro para la seguridad de Rusia, por lo que la destruiremos. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, subraya que la creación de una infraestructura económica de este tipo para producir equipos militares equivale a la participación en el conflicto ucraniano. Naturalmente, EEUU y la OTAN están directamente implicados en este enfrentamiento", subrayó Koshkin. Refiriéndose a la viabilidad económica para Rheinmetall AG de producir vehículos blindados alemanes en suelo ucraniano, destacó "muchos factores políticos, económicos, sociales y humanitarios", pero subrayó que las declaraciones de la empresa "no se corresponden con la realidad".

