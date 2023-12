https://sputniknews.lat/20231204/presidenta-del-bce-dice-que-la-suba-de-salarios-es-una-amenaza-para-la-economia-europea-1146231601.html

Presidenta del BCE dice que la suba de salarios es una amenaza para la economía europea

Presidenta del BCE dice que la suba de salarios es una amenaza para la economía europea

A la economía europea le ha salido un 'enemigo público': los salarios. Así lo ha destacado la propia presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde... 04.12.2023, Sputnik Mundo

¿Qué es eso de aumentar salarios?Recientemente, Lagarde ha disparado a discreción contra la subida salarial en la eurozona en su comparecencia ante el Parlamento Europeo. Así, en los últimos meses ha insistido en varias oportunidades en la necesidad de dejar los tipos de interés altos por un tiempo prolongado, para asegurarse de que mete en cintura a las fuerzas inflacionistas de una vez por todas.En primer lugar, Lagarde ha señalado que la inflación en la eurozona ya no proviene del exterior, sino que su fuente principal son fuentes internas. "Está siendo conducida por fuentes domésticas, más que por las externas".En este sentido, Lagarde ha apuntado directamente a las subas salariales como uno de los principales contribuidores al incremento de los precios en la actualidad. "Las presiones de los salarios están siendo fuertes. Nuestro análisis concluye que esto tiene que ver con los efectos derivados de la inflación pasada, más que por una dinámica de inflación doméstica retroalimentándose", espetó.Para el Dr. Sergio Fernández Riquelme, esta situación representa a "la pescadilla que se muerde la cola: suben los precios, y por tanto, deben subir los salarios, pero al subir los salarios, vuelven a subir los precios, sobre todo porque Europa, y especialmente su banco central, no es capaz de controlar la especulación. Esa pescadilla sigue mordiéndose la cola porque no se están tomando las medidas necesarias".El analista profundiza que "no se están tomando las medidas necesarias porque nadie quiere afrontar la realidad de los recortes". "Ya pasó con la crisis del 2008, ya llegó con la crisis del coronavirus, que se gastó y se gastó para hacer frente a la pobreza y a la desigualdad, pero a la hora de la verdad fueron esos mismos pobres, esos mismos trabajadores los que tuvieron que sufrir los recortes para hacer sobrevivir a la llamada ‘macroeconomía'", concluye Fernández Riquelme.

