Presidente de Paraguay reafirma que ya no espera cerrar un acuerdo Mercosur-UE

MONTEVIDEO (Sputnik) — El presidente paraguayo, Santiago Peña, reiteró que cuando su país asuma la presidencia pro tempore del Mercado Común del Sur (Mercosur)... 04.12.2023, Sputnik Mundo

Peña recordó que dentro del Mercosur se distribuyen las negociaciones entre los países miembros, en ese sentido dijo que Paraguay se encargó de encarar un acuerdo Singapur, Argentina con Emiratos Árabes Unidos y Brasil con la UE. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Sila, "ha hecho un esfuerzo sobrehumano, pero del otro lado no hay un interés", agregó Peña sobre las conversaciones con el bloque europeo. A su entender, la UE no tiene interés en cerrar un acuerdo con el Mercosur, y por eso pone condiciones que son "inaceptables" para la parte sudamericana. En ese sentido, consideró que la UE pone esa condición para que no haya acuerdo, teniendo en cuenta que el Mercosur no la va a aceptar, para que la falta de acuerdo sea más diplomática. Finalmente, resaltó que de las tres negociaciones que estaba llevando adelante el Mercosur, la única que avanzó es la liderada por su país con Singapur, y confirmó que en la cumbre del bloque en Río de Janeiro, cuando Paraguay asuma la presidencia pro tempore, se firmará oficialmente el acuerdo con el país asiático. También adelantó que como presidente temporal del Mercosur pedirá liderar las negaciones con Emiratos Árabes Unidos En 2019, tras casi dos décadas de negociaciones, el Mercosur y la UE llegaron a un principio de acuerdo, pero desde entonces han surgido reticencias y no pudo ser ratificado. Una de las mayores exigencias de la UE es en materia ambiental.

