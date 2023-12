https://sputniknews.lat/20231204/ucrania-sufre-el-riesgo-de-quedarse-sin-la-asignacion-de-50000-millones-de-la-ue-1146279057.html

Ucrania sufre el riesgo de quedarse sin la asignación de €50.000 millones de la UE

La asignación de 50.000 millones de euros de la UE a Ucrania se complicó debido a las disputas presupuestarias, declaran fuentes, citadas por 'Financial... 04.12.2023, Sputnik Mundo

En vísperas de la cumbre, que se celebrará en Bruselas los días 14 y 15 de diciembre, los Estados miembros de la UE están lejos de llegar a un acuerdo sobre un suplemento al presupuesto conjunto del bloque, que incluye un rescate de 50.000 millones de euros para Ucrania, comunica Financial Times (FT) citando a funcionarios que forman parte de las negociaciones. El acuerdo presupuestario será "muy, muy difícil", afirmaron.Los esfuerzos de la UE por alcanzar un compromiso se ven obstaculizados por la victoria de un partido de derecha en las elecciones de octubre en Países Bajos y una reciente sentencia del Tribunal alemán que restringe el endeudamiento del Gobierno, señalan en el diario británico. Recuerdan que, al mismo tiempo, el paquete de ayuda de 60.000 millones de dólares para Kiev propuesto por la Administración del presidente estadounidense, Joe Biden, tiene dificultades para ser aprobado por el Congreso.Kiev advirtió que la incertidumbre sobre los paquetes de ayuda de EEUU y la UE pone en peligro la "estabilidad macrofinanciera" del país, dado que 50.000 millones de euros están destinados a respaldar la solvencia de Ucrania hasta 2027.Anteriormente, el canal estadounidense Bloomberg informó de que el paquete de ayuda de 50.000 millones de euros está destinado a cubrir el período de 2024 a 2027, lo que significa que Ucrania recibirá menos ayuda financiera anual que los 18.000 millones de euros que la UE le asignó en 2023. Se espera que la asignación ayude a cubrir las necesidades actuales del país, incluidas las obligaciones de pago de salarios y pensiones, la prestación de algunos servicios públicos y la "reconstrucción urgente".En FT señalan que la financiación de Ucrania se convirtió en un "fútbol político" debido a la decisión de la Comisión Europea (CE) de combinar el apoyo a Kiev con otras peticiones de suplementos para el presupuesto de 2021-2027. Como resultado, los 50.000 millones de euros para Ucrania (17.000 millones en subvenciones y 50.000 millones en préstamos) se combinaron con una petición de 15.000 millones para asuntos migratorios, 10.000 millones para inversiones en tecnologías estratégicas y casi 19.000 millones para el pago de intereses de los préstamos conjuntos de la UE.Según muchas personas con conocimiento del debate privado durante la última cumbre de líderes de la UE en octubre, el canciller alemán, Olaf Scholz, calificó estas peticiones de la CE de "cómicas". El diario recuerda que Alemania y algunos Estados de la UE prometieron no proporcionar a Bruselas más fondos que los necesarios para Kiev.Los interlocutores del FT subrayaron que las negociaciones sobre el presupuesto de la UE son complicadas, pero que es posible llegar a un compromiso antes de la cumbre. "No vamos a permitir que Ucrania sufra un impago soberano", subrayó uno de ellos.

