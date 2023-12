https://sputniknews.lat/20231205/amlo-pide-que-se-extienda-el-debate-sobre-la-reduccion-de-la-jornada-laboral-en-mexico-1146310425.html

AMLO pide que se extienda el debate sobre la reducción de la jornada laboral en México

AMLO pide que se extienda el debate sobre la reducción de la jornada laboral en México

El debate sobre la reducción de la jornada laboral en México debe extenderse a más participantes y tiempo, comentó el presidente mexicano, Andrés Manuel López... 05.12.2023, Sputnik Mundo

"Propongo que se abra el debate y no dependa del 12 de diciembre [la aprobación de la medida]. Puede ser en el próximo periodo de sesiones sin problema. Es más, si se termina el periodo de sesiones, se puede abrir el debate", declaró en su conferencia de prensa.Al ser cuestionado sobre el tema, el mandatario mexicano rechazó tomar una postura sobre recortar las horas de trabajo que la población de la nación latinoamericana debe cumplir de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT)."Que se revise qué pasa en otros países, qué está sucediendo en otras partes donde es una jornada completa, de cuánto tiempo es y que se escuche más, que se den razones", apuntó.Actualmente, la Cámara de Diputados (Cámara Baja) mexicana discute una propuesta elaborada por legisladores, activistas y grupos de trabajadores, por la que buscan disminuir a 40 las 48 horas de trabajo laborales establecidas en la LFT. Sin embargo, el sector empresarial no está de acuerdo con ello. Agrupaciones como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) piden que se retrase la discusión de la reforma de las 40 horas de trabajo, al menos hasta que exista un avance sólido en la productividad en el país latinoamericano.Sobre este tema, el empresario mexicano Carlos Slim se pronunció contra la propuesta que cambiaría la ley."Yo creo que es mejor que las personas trabajen 48 horas y ganen más, a que trabajen 40 horas y ganen menos. Eso es muy importante para la población: tener mejor ingreso para el mayor poder adquisitivo y es lo que se ha logrado", destacó el 1 de diciembre.Pero el presidente del Grupo Value, Carlos Bremer, señaló el 3 de diciembre que una jornada de trabajo más corta ayudaría a la población mexicana."Es muy poco lo que se reduce, por lo que se pueden lograr los mismos objetivos, la misma capacidad de trabajo y dedicarle más tiempo a los valores de la familia (...). [Los empresarios que se oponen] no sé cuál sea el problema que les cause, pero darle tantito más de tiempo a la gente para que esté con su familia es muy bueno", mencionó.

