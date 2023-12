https://sputniknews.lat/20231205/borrell-ya-ha-llegado-a-un-punto-en-que-le-hace-la-competencia-como-comediante-al-propio-zelenski-1146301270.html

"Borrell ya ha llegado a un punto en que le hace la competencia como comediante al propio Zelenski"

"Borrell ya ha llegado a un punto en que le hace la competencia como comediante al propio Zelenski"

En la Unión Europea [UE] no hay signos de fatiga por el conflicto en Ucrania. Lo dijo en Bruselas Josep Borrell, alto representante de la Unión para Asuntos... 05.12.2023, Sputnik Mundo

¿Manipulación o ignorancia de la realidad?Al responder a la pregunta de un periodista sobre la "fatiga de la guerra" en Ucrania entre los miembros de bloque comunitario, el jefe de la diplomacia europea apuntó: "Sin duda, las perspectivas de guerra en Ucrania están entre los temas más importantes que abordamos. Pero, francamente, no veo ningún signo de que los países participantes tengan lo que usted llama fatiga. Todos están preocupados. Todo el mundo reconoce los éxitos de los ucranianos".El director del Instituto Español de Geopolítica [IEG], Juan Aguilar, ironiza al respecto: "Borrell ya ha llegado a un punto en el que le hace la competencia como comediante al propio Zelenski. Si tu reconoces que existe una gran preocupación sobre la situación en Ucrania, eso es fatiga. Es decir, no hay fatiga cuando no estás preocupado: cuando estás preocupado, ya hay fatiga, en mayor o menor intensidad"."La élite de la UE en Bruselas sólo tiene dos explicaciones: una es que simplemente lo que realizan son declaraciones para tomarle el pelo a la gente, para engañar, engañar y engañar, o [bien], es que han perdido todo contacto con la realidad. La realidad en estos momentos es que, sobre el terreno, las fuerzas rusas están avanzando; sobre el terreno, el déficit de armamentos de las fuerzas ucranianas, es terrible. Teóricamente, para este final de año, las fuerzas ucranianas tenían que haber recibido un millón de proyectiles de artillería, y han recibido 300.000, un tercio", subraya Aguilar.

