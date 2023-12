https://sputniknews.lat/20231205/javier-couso-eeuu-da-a-israel-luz-verde-para-que-israel-siga-con-la-masacre-que-esta-cometiendo-1146302178.html

Javier Couso: EEUU da a Israel "luz verde para que Israel siga con la masacre que está cometiendo"

Javier Couso: EEUU da a Israel "luz verde para que Israel siga con la masacre que está cometiendo"

EEUU no apoya la idea de un alto el fuego permanente en la Franja de Gaza. Lo declaró el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John... 05.12.2023, Sputnik Mundo

2023-12-05T10:55+0000

2023-12-05T10:55+0000

2023-12-05T10:55+0000

ajedrez de geopolítica

política

seguridad

javier couso

john kirby

israel

eeuu

franja de gaza

otan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0c/05/1146301530_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_8e2e31abb64c23aa05ce44da8cc8f027.jpg

Javier Couso: EEUU da a Israel "luz verde para que Israel siga con la masacre que está cometiendo" Javier Couso: EEUU da a Israel "luz verde para que Israel siga con la masacre que está cometiendo"

¿Luz verde?De acuerdo al exeurodiputado Javier Couso, estas palabras de Kirby "lo que supone es seguir dando un semáforo en verde para que Israel siga con la masacre que está cometiendo, porque estamos observando – yo que [como eurodiputado] he sido miembro de la Subcomisión de Seguridad y Defensa [y de la Delegación para las Relaciones con la Asamblea Parlamentaria de la OTAN] y trabajo estos temas– estamos viendo que no hay muchas razones militares para explicar esos bombardeos indiscriminados"."Estamos teniendo además informaciones de quien está sufriendo absolutamente es la población civil, en cambio los militantes de la resistencia palestina no así, porque están en los túneles y salen a combatir causando muchísimas bajas, por lo tanto es indignante que EEUU, que además suministra el armamento, tanto la artillería como los misiles que lanza la Fuerza Aérea israelí, no detenga esto y empiece unas negociaciones serias para cumplir todas las resoluciones de las Naciones Unidas que no cumple Israel y que darían solución a un conflicto. Lo que pasa es que parece que hay detrás una intención clara de expulsar, de hacer una limpieza étnica con los ciudadanos de Gaza", subraya Javier Couso.

israel

eeuu

franja de gaza

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

política, seguridad, javier couso, john kirby, israel, eeuu, franja de gaza, otan, аудио