Putin examinará con los líderes de los EAU, Arabia Saudita e Irán su ingreso a los BRICS

Putin examinará con los líderes de los EAU, Arabia Saudita e Irán su ingreso a los BRICS

MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de Rusia, Vladímir Putin, examinará con los líderes de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Arabia Saudita e Irán su adhesión al... 05.12.2023

El 6 de diciembre, Vladímir Putin visitará los EAU y Arabia Saudita, y el 7 de diciembre recibirá al presidente de Irán, Ebrahim Raisi, en Moscú. El funcionario agregó que estas reuniones son los contactos "muy actuales e importantes", no solo para el desarrollo de los lazos amistosos entre los Estados, sino también debido a la escalada de tensiones en Oriente Medio. Asimismo, Ushakov destacó un aumento del papel de los BRICS en los asuntos mundiales. Según el asesor presidencial, la operación militar especial rusa también figurará entre los temas debatidos durante los encuentros. "No me cabe duda de que para nuestros colegas será importante escuchar la posición de Vladímir Vladímirovich Putin sobre el desarrollo de la situación", señaló. De momento, continuó, no se planea ninguna declaración conjunta para la prensa. "Está en curso el trabajo sobre algunos de los documentos (...) Es obvio que algo se firmará durante la visita, en particular a los EAU. Puede ser que algunos documentos se firmen también con nuestros colegas saudíes", comunicó Ushakov, al precisar que no habrá ceremonias oficiales de firma. Rusia aboga por una tregua prolongada entre Israel y el movimiento palestino HamásRusia aboga por una tregua duradera entre Israel y el movimiento palestino Hamás, así como por un canje de prisioneros completo, agregó Ushakov.Además, señaló que sería muy útil para Rusia intercambiar puntos de vista con los países de Oriente Medio sobre el conflicto palestino-israelí.

