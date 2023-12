https://sputniknews.lat/20231205/ucrania-podria-perder-50000-millones-de-euros-por-las-disputas-internas-de-la-union-europea--1146291724.html

Ucrania podría perder 50.000 millones de euros por las disputas internas de la Unión Europea

Ucrania podría perder 50.000 millones de euros por las disputas internas de la Unión Europea

El compromiso dentro del bloque europeo, presuntamente, está siendo perjudicado por la ascensión de partidos de extrema derecha en Europa y por la crisis... 05.12.2023, Sputnik Mundo

De acuerdo con el medio británico Financial Times, las disputas sobre el presupuesto conjunto de la Unión Europea podrían dejar a Ucrania sin los 50.000 millones de euros (más 54.178 millones de dólares) prometidos por el bloque. El acuerdo se ha visto obstaculizado por la victoria de la derecha en las elecciones holandesas del mes pasado y por una crisis presupuestaria en Alemania, como resultado de un fallo judicial sobre fondos no utilizados destinados al combate de la pandemia de COVID-19.Antes de una cumbre de la alianza que se celebrará en Bruselas en menos de dos semanas, en la que se discutirá el presupuesto a largo plazo y el apoyo a Ucrania, los 27 estados del bloque están "lejos de llegar a un acuerdo", dijo el rotativo, citando autoridades anónimas. Una fuente entre los representantes de Bruselas incluso aseguró que "es la hora de la verdad", subrayando que "si usted dice que apoya a Ucrania, usted tiene que asumir la responsabilidad". Al mismo tiempo, otro funcionario habría declarado que un acuerdo sobre el financiamiento sería "muy, muy difícil". El jueves 30 de noviembre, el comisario de financiamiento, Johannes Hahn, dijo que Berlín está actualmente "tan distraído con sus asuntos internos que no tiene tiempo para lidiar con [las cuestiones presupuestarias]". No obstante, unos días antes, el canciller alemán Olaf Scholz había dicho que "no debemos permitir que nuestro apoyo a Ucrania se debilite", incluso cuando su país se enfrenta a una crisis energética. Las elecciones holandesas del mes pasado concluyeron con la victoria inesperada del Partido de la Libertad (PVV) que, entre otras cosas, apela a la suspensión del apoyo militar y financiero a Kiev y no apoya las sanciones de la alianza multinacional contra Rusia. El viernes 1 de diciembre, el primer ministro húngaro, Viktor Orban, que ha pedido repetidamente un alto al fuego y conversaciones de paz en Ucrania, dijo que la Unión Europea debería firmar primero un acuerdo de asociación estratégica de cinco a 10 años con Kiev en lugar de iniciar conversaciones de adhesión. Anteriormente bloqueó un paquete de ayuda de la Bruselas por 50.000 millones de euros para Ucrania, diciendo que la estrategia del bloque sobre el conflicto había "fracasado".La postura de Hungría sobre las exigencias de Kiev a la alianza podría desencadenar una "crisis política" en la cumbre del 14 de diciembre en Bruselas, informó Politico la semana pasada.Desde principios de junio, Ucrania lleva a cabo una contraofensiva ante Rusia que no ha logrado resultados significativos. Según el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, a principios de diciembre Kiev perdió más de 125.000 militares y 16.000 unidades de armamento pesado.Durante una cumbre extraordinaria del G20 —un grupo formado por las economías más grandes del mundo, más la Unión Europea y la Unión Africana— del mes pasado, el presidente ruso, Vladímir Putin, dijo que Moscú nunca se había negado a entablar conversaciones de paz con Kiev.

