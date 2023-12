COP 28: ¿se hace humo el Acuerdo de París?

https://sputniknews.lat/20231206/cop-28-se-hace-humo-el-acuerdo-de-paris-1146339636.html

¿Ya no nos quedará París?Los principales investigadores mundiales a los 80.000 delegados de la Cumbre del Clima de Dubai son quienes han presentado el documento, según el cual, de continuar con las políticas climáticas actuales, el calentamiento global será de 3 grados por encima de los niveles preindustriales cuando llegue el año 2100, es decir, el doble de lo previsto o pactado.Así las cosas, el nuevo objetivo pasa a ser incumplir el Acuerdo de París, pero durante el menor tiempo posible.Elaborado entre Future Earth, The Earth League y World Climate Research Programme, dicho estudio ve la luz cada año desde 2017 en cada una de las cumbres. En esta edición han participado 67 investigadores procedentes de 24 países, encargados de revisar los hallazgos más relevantes en la ciencia del clima, y ofrecer 10 ideas clave para las negociaciones de la COP28, y que se conviertan en acuerdos políticos.Para el Dr. Rolando Dromundo, se está tratando de paliar lo que ya es una tragedia. "Al final de cuentas, que es una irresponsabilidad de la clase política, dirigentes de las principales potencias de este planeta, que no tienen el más mínimo interés de dar pasos, ya no digamos a resolver, sino simplemente a disminuir la gravedad de la situación que se está viendo en la cuestión del cambio climático", sostiene el analista.

