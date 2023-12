https://sputniknews.lat/20231206/el-primer-ministro-ruso-destaca-la-resistencia-de-la-economia-del-pais-ante-las-sanciones-1146333845.html

El primer ministro ruso destaca la resistencia de la economía del país ante las sanciones

El primer ministro ruso destaca la resistencia de la economía del país ante las sanciones

MOSCÚ (Sputnik) — Las sanciones antirrusas que impusieron países de Occidente no llevaron al colapso económico de Rusia, declaró el primer ministro de Rusia... 06.12.2023, Sputnik Mundo

2023-12-06T13:22+0000

2023-12-06T13:22+0000

2023-12-06T13:22+0000

internacional

mijaíl mishustin

eeuu

rusia

onu

📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/0b/0a/1132331955_162:30:639:298_1920x0_80_0_0_334ee4e5473fa9bf7424eeb67ee98db2.jpg

De acuerdo con el primer ministro, incluso los opositores hablan de los éxitos de Rusia en el ámbito económico y "admiten abiertamente que las sanciones antirrusas no surten efecto".El crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB), destacó Mishustin, fue de alrededor de 5% en octubre en términos anuales, de 3,2% en los últimos diez meses, mientras al cierre del año se espera que sea de un 3%. Asimismo, Mishustin comparó este indicador con el europeo.También señaló que en Alemania, Irlanda, Austria, la República Checa, Hungría, Suecia y los países bálticos estos indicadores son negativos.Rusia alerta del colapso de las normas de la ONU y del derecho internacionalEl primer ministro de Rusia también advirtió que el derecho internacional y las normas que cimentaron la ONU no están funcionando.El objetivo en ese momento, apuntó, era "impedir que se repitan los trágicos acontecimientos de principios y mediados del siglo XX". Hoy por hoy, remarcó, la confianza entre los Estados disminuyó. Estados Unidos y los países de su órbita, básicamente de Europa, llevan a cabo una 'guerra de sanciones' contra ciudadanos, empresas e instituciones de Rusia con distintos argumentos. Según denunció antes el presidente ruso, Vladímir Putin, "un grupo conocido de países acostumbrados a dominar el mundo, no se detiene ante nada para mantener su menguante influencia, ejerce un chantaje abierto y presión, suplantando el sistema del derecho internacional por un cierto orden basado en reglas". Esta política, recalcó el mandatario, provocó tanto la crisis en torno a Ucrania, como la escalada del conflicto palestino-israelí, entre otros problemas internacionales.

https://sputniknews.lat/20231205/europa-debe-poner-fin-a-la-doble-moral-en-el-suministro-de-alimentos-a-los-paises-del-tercer-mundo-1146300370.html

https://sputniknews.lat/20231206/los-paises-arabes-cooperan-mas-con-rusia-para-generar-un-nuevo-balance-de-poder-mundial-1146327277.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

mijaíl mishustin, eeuu, rusia, onu, 📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia