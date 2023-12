https://sputniknews.lat/20231206/la-liberacion-del-expresidente-alberto-fujimori-pone-a-peru-en-el-ojo-de-la-tormenta-1146350306.html

La liberación del expresidente Alberto Fujimori pone a Perú en "el ojo de la tormenta"

La liberación del expresidente Alberto Fujimori pone a Perú en "el ojo de la tormenta"

La orden de liberar al expresidente Alberto Fujimori por parte del Tribunal Constitucional generó controversia en Perú. En otro orden, abordamos la "cultura de... 06.12.2023, Sputnik Mundo

La liberación del expresidente Alberto Fujimori pone a Perú en "el ojo de la tormenta" La orden de liberar al expresidente Alberto Fujimori por parte del Tribunal Constitucional generó controversia en Perú. En otro orden, abordamos la "cultura de la corrupción" de Colombia, que representa un problema social complejo. Estas y más noticias en 'En órbita'.

Perú se encuentra en medio de la polémica luego de que el Tribunal Constitucional diera la orden de liberar al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), condenado por delitos de lesa humanidad. La resolución sobre su excarcelación inmediata llega luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenara lo contrario en 2022.Fujimori cumple una condena de 25 años en el Penal de Barbadillo por crímenes de lesa humanidad cometidos durante su mandato, principalmente por su responsabilidad en los casos de Barrios Altos y La Cantuta en los que se cometieron asesinatos a civiles perpetrados por el Grupo Colina, escuadrón bajo el amparo de la Administración fujimorista.En diálogo con c, el analista Martín Manco aseguró que esta situación deja al Gobierno de Dina Boluarte en medio de una encrucijada en la que debe elegir entre aplicar su soberanía o cumplir con los compromisos internacionales."El Estado peruano o aplica su soberanía o se somete a lo que firmó" con la Corte IDH, agregó.Más allá de eso, la liberación de Fujimori es un tema sensible, ya que su figura polariza a la sociedad.Además, aclaró que el debate en torno a la excarcelación "va a distraer mucho", algo que le interesa políticamente al Gobierno de Perú, que tiene gran porcentaje de desaprobación en el país, aseguró.Acceder a la liberación, de todas formas, pondría a Perú en "el ojo de la tormenta" y lo pondría al "nivel de los países que no respetan los derechos humanos", lo que "sería una situación delicada", consideró Manco.En esta edición de En órbita también abordamos, entre otros temas, la "cultura de la corrupción" de Colombia, dado que la vicepresidenta Francia Márquez denunció que desde que asumió en varias ocasiones intentaron inducirla a cometer ilícitos.Sobre este tema, la colombiana Sofía León Oñate, politóloga experta en análisis e investigación en conflicto armado, seguridad ciudadana, DDHH, justicia transicional, acceso a tierras y feminismo negro, señaló que es un problema social complejo que permea a toda la sociedad.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Concepto FM 95.5 de lunes a viernes de 18 a 19 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

