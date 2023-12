https://sputniknews.lat/20231206/las-autoridades-penitenciarias-de-peru-autorizan-la-liberacion-de-alberto-fujimori-1146351928.html

Las autoridades penitenciarias de Perú autorizan la liberación de Alberto Fujimori

El Instituto Nacional Penitenciario de Perú (INPE) anunció el 6 de diciembre que procederá a liberar al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), quien... 06.12.2023, Sputnik Mundo

Un día antes, el 5 de diciembre, el Tribunal Constitucional de Perú ordenó la excarcelación del exmandatario, quien está preso en el penal de Barbadillo por crímenes cometidos durante su mandato, concretamente en los casos La Cantuta y Barrios Altos.La orden para liberar a Fujimori se concreta a pesar de las críticas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Organización de las Naciones Unida (ONU), organismos que se han pronunciado a favor de que el político siga tras las rejas debido a sus delitos, también relacionados con actos de corrupción. En 2017 el entonces presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) otorgó a Fujimori un indulto por "razones humanitarias" a causa de un supuesto mal estado de salud. Sin embargo, este indulto fue revocado por la justicia peruana en 2018 tras haberse hallado vicios en su concesión, por lo que el expresidente debió retornar a prisión.En marzo de 2022, el Tribunal Constitucional de Perú ordenó restablecer el indulto a Fujimori, luego de atender un recurso de hábeas corpus.Sin embargo, tras acciones realizadas por los deudos de las víctimas de Fujimori, el 7 de abril de 2022 la CIDH ordenó al país andino no liberar al exmandatario.El fallo del tribunal conocido el 5 de diciembre considera que la CIDH no tiene competencia para ordenar la no ejecución de la sentencia judicial emitida en marzo del año pasado.

