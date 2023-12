https://sputniknews.lat/20231206/los-paises-del-g7-listos-para-mantener-relaciones-constructivas-con-china-1146347257.html

Los países del G7 listos para mantener relaciones constructivas con China

MOSCÚ (Sputnik) - Los países del Grupo de los Siete (G7) están listos para mantener relaciones constructivas y estables con China, según la declaración... 06.12.2023, Sputnik Mundo

"Estamos lisos para desarrollar relaciones constructivas y estables con China", indica el documento publicado en la página web del Ministerio de Exteriores de Japón. Los Estados del grupo reconocieron la importancia de una interacción franca. "Nuestros enfoques políticos no buscan perjudicar a China ni obstaculizar su avance económico y el desarrollo", puntualizaron. En lo referente a la dependencia excesiva de China "en cadenas de suministro críticas", los países del G7 prevén reducirla y solucionar problemas provocados por una política y práctica "no comercial" de Pekín que, en su opinión, distorsionan la economía global. Además, los países del G7 destacaron la importancia de la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán "necesarias para la seguridad y la prosperidad de la comunidad internacional". Los Estados aseguraron que su postura en cuanto a Taiwán no cambió, incluida la sobre "la política de una sola China". A este respecto, el grupo expresó su preocupación por la situación en los mares de la China Oriental y de la China Meridional e indicó que se opone firmemente a "cualquier intento unilateral de alterar el statu quo mediante la fuerza o la coerción".

