AMLO presentará iniciativa para que Guardia Nacional continúe labores con Sedena

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que se presentará una iniciativa ante el Congreso de la Unión, conformado por diputados y senadores...

"Celebro que ahora se va a presentar una iniciativa, incluso ya aceptada por todos los grupos parlamentarios, para que se permita que la Guardia Nacional pueda seguir cumpliendo con sus funciones, con apego o acompañamiento de la Secretaría de la Defensa", señaló en conferencia de prensa.El mandatario mexicano expuso que, previamente, había salido una resolución para que la GN no estuviese ligada a la Sedena, al igual que otras agrupaciones que existieron en el país, como la Policía Federal."Eso no ayuda, porque es una institución que se está creando, que está funcionando y actuando con profesionalismo, con disciplina, y está haciendo muy buen trabajo", aseveró.Desde 2019, la Guardia Nacional es uno de los cuerpos de seguridad de México. En esa época, López Obrador nombró a un mando civil para realizar diversas tareas. Pero, tres años después, la GN pasó a ser parte de la Sedena.Esto ocurrió tras un acuerdo presidencial, el cual causó severas críticas por parte de organizaciones de defensa de derechos humanos, académicos y familiares de víctimas de la inseguridad.En entrevista previa para Sputnik, el doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y experto en temas de seguridad, Jesús Gallegos Olvera, consideró que es complicado que exista un tránsito a corto plazo de un mando militar a uno civil."Ese mandato civil no se ha negado, simplemente que las condiciones actuales no permiten ese tránsito inmediato como se había considerado, pero esperemos que se den (...) Tenemos que entender que son procesos de largo aliento", dijo.

méxico

