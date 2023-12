https://sputniknews.lat/20231207/amlo-sobre-arresto-y-liberacion-del-analista-alfredo-jalife-rahme-no-debemos-coartar-expresiones-1146376959.html

AMLO sobre arresto y liberación del analista Alfredo Jalife-Rahme: "No debemos coartar expresiones"

El Gobierno de México siguió de cerca el caso del analista Alfredo Jalife-Rahme con el fin de garantizar su pronta liberación, esto tras ser arrestado esta... 07.12.2023, Sputnik Mundo

"Ya lo más importante es que se liberó a Jalife. Estuvimos pendientes hasta en la noche, para que se procurara su libertad. Tiene que ver con un estado, tiene que ver con la fiscalía estatal o procuraduría de Nuevo León (al norte de México), pero tiene que ver también con un derecho constitucional, con el artículo 6 y 7 sobre la libertad de las ideas", comentó en conferencia de prensa.El mandatario mexicano agregó que, si bien al Gobierno federal no le corresponde resolverlo, lo que sí debe procurar es la libre expresión.El 6 de diciembre, se dio a conocer en redes sociales que Jalife-Rahme había sido arrestado en la Ciudad de México. Al respecto, la Fiscalía General de Justicia capitalina, dio a conocer que la detención fue solicitada y girada desde Nuevo León."La participación de nuestra institución solamente fue a solicitud de la Fiscalía de NL, como parte del protocolo de la colaboración interinstitucional. Es absolutamente falso que la Fiscalía de la CDMX haya solicitado su detención para coartar su libertad de expresión", informó en X, antes Twitter.Minutos más tarde, la exsecretaria de Economía de México, Tatiana Clouthier escribió la misma red social que en 2022 había denunciado en Nuevo León al analista de geopolítica y globalización por temas relacionados con el litio. Los delitos de los que se le señala al experto son difamación, calumnias y violencia política."La justicia y autoridades actúan a su ritmo y como ciudadana tengo el derecho de defender el buen nombre que he construido a lo largo de los años. Nunca he dañado, ni dañaré al Estado Mexicano", mencionó.Al respecto, este 7 de diciembre, el presidente mexicano aseveró que tiene un gran aprecio tanto por Clouthier como por Jalife-Rahme."A Tatiana la quiero muchísimo y a Jalife, también, y espero que me comprendan las partes. Tenemos que ser respetuosos de las libertades. Imagínense si yo presento denuncia por todo lo que me inventan, por todos los ataques. Claro, cada quién tiene su criterio y hay que respetarlo. Hay quienes dicen 'a mí me lo compruebas, sino te denuncio' y hay que respetar también [esa postura]. Se dio lo que pasó y ya, afortunadamente, ya pasó. Lo que pasó, pasó", concluyó López Obrador.

