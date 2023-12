Kiev acepta que podría ser derrotada si no llega más ayuda estadounidense

https://sputniknews.lat/20231207/kiev-acepta-que-podria-ser-derrotada-por-moscu-si-no-llega-la-ayuda-estadounidense-1146349794.html

El jefe de gabinete del presidente Volodímir Zelenski, Andréi Yermak, ha advertido sobre el peligro de una posible derrota ucraniana y lo ha dicho incluso en el Congreso del país norteamericano. Allí aseguró que, si los legisladores no aprueban más ayuda para Kiev sería "imposible" mantenerse en el conflicto. Yermak añadió que era "de vital importancia" que los congresistas votaran un paquete militar lo antes posible, poco antes de que Zelenski no pudiera asistir a una reunión por video con senadores estadounidenses mientras el Congreso debatía un plan de la Casa Blanca para obtener nuevos fondos de apoyo a Ucrania. En medio de estas tensiones políticas al interior de Estados Unidos, el Reino Unido, otro de los principales aliados de Ucrania, presiona para que se trastraben las diferencias entre demócratas y republicanos y pueda continuar fluyendo el dinero a Ucrania. Según el rotativo británico, una parte del Partido Republicano desea votar el apoyo a Ucrania y a Israel por separado y, además, desean que la prioridad sean los recursos a la frontera sur estadounidense, por donde miles de migrantes entran cada año de manera irregular. "Algunos republicanos del Senado condicionan su apoyo a la financiación de Ucrania a que se tomen medidas adicionales para reducir la migración a través de la frontera sur, reformas que los demócratas ya han rechazado", recuerda The Times. La situación en el frente no es favorable para Kiev. En total, desde el comienzo de la operación especial rusa en Ucrania han sido destruidos 547 aviones militares ucranianos, 257 helicópteros, 9.465 drones, 442 sistemas de misiles antiaéreos, 13.807 tanques y otros vehículos blindados de combate. Igualmente, según el Ministerio de Defensa ruso, fueron eliminados 1.187 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 7.234 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 15.939 vehículos militares especiales.

