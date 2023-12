https://sputniknews.lat/20231207/se-avecina-una-nueva-guerra-de-precios-del-petroleo-1146339089.html

¿Se avecina una nueva guerra de precios del petróleo?

¿Se avecina una nueva guerra de precios del petróleo?

La producción de crudo de Estados Unidos batió otro récord en septiembre, presionando aún más al grupo OPEP+, que espera mantener los precios del petróleo por... 07.12.2023, Sputnik Mundo

Así, dentro de la alianza del OPEP+ Arabia Saudita amplió su recorte voluntario adicional de producción de 1 millón de barriles diarios (bpd), mientras que Rusia se comprometió a ampliar los recortes de suministro de 300.000 bpd a 500.000 bpd, reporta la columnista del portal Tsvetana Paraskova.Algunos otros productores de la alianza anunciaron recortes voluntarios adicionales, con lo que el recorte total de la oferta del grupo en el primer trimestre de 2024 asciende a 2,2 millones de bpd. Es probable que la decisión sobre los recortes de suministro de la OPEP+, que el mercado consideró poco convincente, elimine el déficit previsto a principios del año próximo, subrayó la autora del artículo.La oferta de los países no miembros de la OPEP+ aumenta a un ritmo más rápido de lo previsto, impulsada por la producción récord de crudo de Estados Unidos, que sigue aumentando a pesar de que el número de plataformas se mantiene estable o desciende con respecto a hace un año, indicó.De acuerdo con Paraskova, la OPEP+ y su líder, Arabia Saudita, tienen el mismo dilema petrolero: cómo contrarrestar el aumento de la producción estadounidense y evitar que haga frustrar los esfuerzos de la alianza por apuntalar los precios.La producción récord de petróleo de EEUU es un gran problema para la OPEP+, y la solución para Arabia Saudita podría ser simplemente desplazar la creciente producción de los países no miembros de la alianza, inundando el mercado con crudo y bajando así los precios del petróleo por debajo del umbral de rentabilidad de Washington, afirmó el analista Paul Sankey de la empresa Sankey Research.La producción de crudo estadounidense alcanzó un nuevo récord mensual de 13,236 millones de bpd en septiembre, según los últimos datos de Administración de Información Energética de Estados Unidos.Se calcula que la capacidad de producción del Reino es de unos 11,5 millones de bpd, y actualmente produce unos 9 millones de bpd. De acuerdo con el analista, Arabia Saudita podría aumentar su producción de petróleo en unos 2,5 millones de bpd.De acuerdo con las previsiones de la compañía de estudios BofA Global Research para 2024, la recesión y un crecimiento mayor de lo esperado de la producción de petróleo de esquisto en EEUU plantean riesgos de caída de los precios petroleros.Otros productores no miembros de la OPEP+ también incrementan su producción, como Guyana, Canadá y Brasil, el último de los cuales fue invitado a unirse a la alianza OPEP+ a partir de enero de 2024. Pero el mayor productor de petróleo de Sudamérica no tendrá cuotas ni participará en los recortes de producción, subrayó el artículo.

