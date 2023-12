https://sputniknews.lat/20231207/zelenski-final-del-trayecto-1146377719.html

Zelenski: ¿final del trayecto?

Zelenski: ¿final del trayecto?

La situación en Ucrania en el campo de batalla es difícil. Así lo sentenció el portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Matthew Miller. Mientras, el... 07.12.2023, Sputnik Mundo

2023-12-07T15:21+0000

2023-12-07T15:21+0000

2023-12-07T15:21+0000

ajedrez de geopolítica

política

seguridad

volodímir zelenski

rand paul

eeuu

ucrania

otan

youtube

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0c/07/1146377330_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_19a9c6ca8defc243122056d60a2fc168.jpg

Zelenski: ¿final del trayecto? Zelenski: ¿final del trayecto?

Barranca abajoLas palabras de Miller fueron, textualmente: "Con respecto al campo de batalla, es una situación difícil, las fuerzas ucranianas están combatiendo contra militares rusos muy atrincherados. Las hemos visto avanzar, el avance ha sido muy difícil". Abundó que están "muy preocupados" porque a la Administración Biden ya casi no le queda fondos para seguir financiando a Ucrania. "Ahora dependemos de los fondos residuales".Mientras, el senador estadounidense Rand Paul afirmó días pasados al canal de Youtube 'Daniel Davis Deep Dive', que muchos observadores indican que ya llegó el momento de iniciar negociaciones con Rusia sobre el conflicto ucraniano, al indicar que el conflicto en Ucrania podría haberse acabado en 2022 si no fuera por el rechazo de Kiev."Creo que si hace un año hubieran negociado, y [los ucranianos] dijeran: renunciaremos permanentemente a la esperanza de estar en la OTAN, creo que hubo una posibilidad de que pudiera haber retirada de las tropas rusas de Ucrania, pero han sido reacios de renunciar a una cosa que en realidad sería importante en negociaciones", recalcó.Para el analista internacional Christian Lamesa "lo que sucede es algo que todos vimos prácticamente desde el inicio de la operación militar especial hace casi dos años, y es que en el terreno bélico, así como en el terreno político y el económico, Rusia mostró una amplia superioridad en estos tres aspectos".El analista entiende que "la situación con Zelenski es bastante calamitosa, porque, por supuesto, no es gratis todo lo que ha hecho, toda la inmensa cantidad de jóvenes ucranianos que ha conducido a la muerte. En estos momentos hay mujeres en el frente de batalla [del lado ucraniano]. […] Realmente va a tener que ser juzgado en algún momento como un criminal de guerra", concluye Lamesa.

eeuu

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

política, seguridad, volodímir zelenski, rand paul, eeuu, ucrania, otan, youtube, аудио