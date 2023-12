https://sputniknews.lat/20231208/israel-y-eeuu-ya-se-rifan-a-gaza-para-cuando-acabe-el-conflicto-que-planes-tienen-1146418147.html

Israel y EEUU ya se 'rifan' a Gaza para cuando acabe el conflicto: ¿qué planes tienen?

Israel y EEUU ya se 'rifan' a Gaza para cuando acabe el conflicto: ¿qué planes tienen?

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declaró que el Ejército de su país conservará el control de la seguridad en la Franja de Gaza. En tanto, la... 08.12.2023, Sputnik Mundo

¿Una timba?La Casa Blanca pretende la presencia de una fuerza internacional en Gaza que se encargue de estabilizar la región durante un periodo provisorio hasta que pueda ser manejada por un Gobierno propio, que Washington espera que sea una Autoridad Palestina renovada."Lo primero que hay que decir es que se están dividiendo la leche de una vaca que no han terminado de ordeñar. […] Creo que todo lo que ocurra en la Franja de Gaza y con el pueblo palestino, tiene que decidirlo el pueblo palestino, no EEUU que está a miles de kilómetros de distancia", señala el analista internacional Nicola Hadwa.En este contexto, junto con miembros del gabinete de guerra, Netanyahu mantuvo una tensa reunión con familiares de los secuestrados por Hamás y con los rehenes liberados. Muchos de ellos abandonaron indignados el encuentro por la posición del Gobierno, al considerar insuficientes sus esfuerzos por traer de vuelta a casa a quienes aún están en cautiverio.Netanyahu ha dicho a los familiares que “actualmente no hay posibilidad de traer a todos a casa”; algo que indignó a muchos de los presentes, muchos de los cuales han acusado a Tel Aviv de anteponer la política por encima del regreso de los rehenes y de poner en peligro las vidas de sus propios ciudadanos con los indiscriminados bombardeos contra Gaza.Para Hadwa, “acá lo que está ocurriendo es simplemente […] que el régimen nacional sionista que gobierna ese país [Israel], es un régimen al que no le interesa la vida de las personas [palestinos], ni los propios judíos. A ellos les interesa los objetivos que hay detrás. Ya no es ningún secreto que hay varias agencias norteamericanas, británicas, o los propios israelíes, que están interesados en la explotación del gas de Gaza”, subraya el analista.

