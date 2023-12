https://sputniknews.lat/20231208/la-furia-y-el-miedo-palpitan-en-las-sociedades-de-israel-y-palestina-1146390213.html

"La furia y el miedo palpitan en las sociedades de Israel y Palestina"

"La furia y el miedo palpitan en las sociedades de Israel y Palestina"

08.12.2023

De acuerdo con un análisis del medio Financial Times (FT), mientras más se prolonguen las hostilidades más existe la posibilidad de que los numerosos focos de tensión regionales se recrudezcan e incluso estalle la violencia desde lugares como Cisjordania, Irán y Líbano."Los diplomáticos se centran, y con razón, en la geopolítica y la suerte de los directamente afectados. Pero igual de importante es la oleada de sentimientos que se extiende. El sufrimiento en Gaza supera ya los límites de lo tolerable", asegura el medio. Y es que un peligro impulsado directamente por el actual conflicto es un posible levantamiento en la Cisjordania ocupada, donde ya han muerto más de 460 palestinos, la mayoría a manos del Ejército de Israel, desde el pasado 7 de octubre, según el Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina. Además, en Cisjordania la violencia de los colonos israelíes contra los palestinos va en aumento, y las tensiones son elevadas en Jerusalén Este. Ante estos hechos, incluso Estados Unidos —país que ha apoyado casi incondicionalmente a Tel Aviv— ha mostrado su preocupación y sus reservas. Otro posible foco rojo está en Irán, pues, de acuerdo con FT, tiene varios aliados en el Oriente Medio que tienen hostilidades abiertas con Washington. El peligro que podría considerase más urgente, según FT, se encuentra en la frontera entre Líbano e Israel, donde se han registrado intercambios de cohetes y enfrentamientos desde el 7 de octubre entre las fuerzas israelíes y miembros del movimiento radical islamista Hizbulá. Apenas el 6 de diciembre, el Ejército israelí bombardeó nuevamente posiciones de Hizbulá en el Líbano, en respuesta a ataques del grupo chií libanés a varias de sus posiciones en el norte de Israel. "Hay muchas voces poderosas que se manifiestan a favor de la paz, más de las que hemos oído en años, pero pueden quedar ahogadas por los extremos. Cuanto más dure la guerra, más difícil será pronunciar la palabra 'paz'. Incluso en ausencia de una escalada a gran escala, lo que era posible hace un mes puede no serlo dentro de un mes", concluye Financial Times.

