Washington podría estar poco preparado para la guerra por la escasez de equipo militar

Washington podría estar poco preparado para la guerra por la escasez de equipo militar

Estados Unidos vende, presta y brinda armas a sus aliados en todo el mundo, limitando sus suministros de municiones, granadas de artillería y demás armamento...

De acuerdo con el medio estadounidense, el Consejo Científico del Ejército de Estados Unidos (ASB, por su sigla en inglés) dijo al Congreso que la base de defensa del Ejército tiene "fragilidades" serias debido a que podría no tener suministros suficientes para las necesidades internas. Washington también tiene dificultad para ajustar su base industrial, según la prensa norteamericana. Por ejemplo, solo hay una fábrica en el país que puede producir la pólvora negra necesaria para los proyectiles de artillería ucraniana más utilizados. Este hecho —junto al aumento de la demanda por parte de los aliados de Estados Unidos y los gastos de la Administración Biden, que ya comprometió más de 44.000 millones de dólares en armas y equipamiento para Ucrania y la solicitud de ayuda adicional para Kiev, Israel y Taiwán— debilita la defensa estadounidense. El mayor general retirado con 32 años de experiencia en el Ejército, John Ferrari, advirtió que, si no se toman medidas sobre lo que él llama "la falta de preparación de Estados Unidos para la guerra", podría haber consecuencias graves. Los proyectiles de artillería de 155 milímetros que los combatientes ucranianos utilizan 8.000 veces al día se producían 15.000 veces al mes antes de la operación militar especial rusa en Ucrania. Ahora, el Pentágono espera aumentar la producción en 500% en los próximos dos años, con unos costos estimados en 1.500 millones de dólares. El servicio de Ferrari incluyó trabajar en el Comando de Material del Ejército (AMC), una organización que garantiza que haya suficientes balas para todos. Así, observó de primera mano lo que sucede cuando faltan suministros. "No hay economía fuerte sin una defensa fuerte", añadió.

