Las criptomonedas alternativas superan al Bitcóin, que "gravita" hacia los 50.000 dólares

Las criptomonedas alternativas superan al Bitcóin, que "gravita" hacia los 50.000 dólares

Cardano, Solana y Avalanche son las criptodivisas que lideran la subida entre las altcóins — criptomonedas alternativas al bitcóin. Esas monedas digitales más... 09.12.2023, Sputnik Mundo

Cardano se disparó hasta un 30% el 8 de diciembre, mientras que Solana aumentó un 8% y Avalanche un 12%. Por su parte, bitcóin creció en torno a un 2% y Ethereum bajó alrededor de un 1%. Combinados, los dos tokens más grandes representan alrededor del 70% de la capitalización del mercado de criptomonedas de 1,6 billones de dólares, informa Bloomberg.Los operadores de opciones apuestan a que el bitcóin alcanzará los 50.000 dólares en enero de 2024, cuando muchos observadores del mercado esperan que la Comisión de Bolsa y Valores estadounidense permita finalmente que los fondos cotizados en bolsa mantengan directamente la criptomoneda.El bitcóin ha crecido más de un 60% desde mediados de octubre por la expectativa de que la Comisión del Mercado de Valores estuviera a punto de aprobar las solicitudes de los fondos cotizados en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés) de gestores de activos como BlackRock. El token cotizaba a unos 44.100 dólares el 8 de diciembre.En opinión de Craig Erlam, analista de mercado de Oanda, el rendimiento del precio del bitcóin muestra que, aunque "es sensible a las expectativas de tipos de interés, no es el principal motor". A su juicio, los criptooperadores se han mostrado "cada vez más alcistas desde que quedó claro que es una cuestión de cuándo se aprobará un ETF, no de si se aprobará". Los recortes de tipos de interés "simplemente están alimentando este movimiento", resumió en una entrevista a Bloomberg.

