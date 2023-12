https://sputniknews.lat/20231209/malas-noticias-para-kiev-senado-de-eeuu-no-aprueba-ayudas-adicionales-para-ucrania-1146433978.html

Malas noticias para Kiev: Senado de EEUU no aprueba ayudas adicionales para Ucrania

El Senado de EEUU le ha asestado un sablazo al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. Con 51 votos en contra y 49 a favor, de los 60 que necesitaba, el... 09.12.2023, Sputnik Mundo

Le bajaron el pulgarEn un giro de guion esperado, al menos considerando algunas exigencias republicanas de los últimos tiempos e ignoradas por los demócratas para seguir extendiendo un cheque casi en blanco para Zelenski, ocurrió lo más temido, no solo para EEUU, sino para Europa y demás sucedáneos.Para el Dr. en Ciencias Políticas Mariano Ciafardini, "lo que demuestra esta decisión de los senadores, básicamente republicanos, es el problema interno actual en EEUU que tiene un origen económico. Porque la situación económica estadounidense, sobre todo hacia el interior, es de crisis. […] Entonces aparece la idea lógica, por otra parte, de que no se puede estar gastando miles de millones de dólares en cuestiones externas sobre las que no se tiene muy claro cuál va a ser la finalidad de esos fondos".El analista apunta que, "por lo tanto, el rechazo no es simplemente una pelea interna entre políticos, o una discusión entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano, sino que está reflejando una tensión social interna muy clara, muy grande, que incluso es la que le está dando a [Donald] Trump, posibilidades de ganar las elecciones en el próximo proceso electoral".La caótica reunión clasificada previa entre los senadores, celebrada entre gritos en la víspera de la votación, ya enseñaba el derrotero por el que transcurriría la resolución final. Una reunión, dicho sea de paso, en la que participaría vía virtual el propio Zelenski, argumentando sobre las ventajas y necesidad de contar con esos emolumentos. Pero misteriosamente, por cosas de la vida, Zelenski "no pudo asistir" porque "algo sucedió en el último minuto", según zanjó el líder de la mayoría demócrata, Chuck Schumer."Evidentemente, lo que sucedió a último momento fue que sabían que iban a perder la votación, entonces iba a ser absurda una presentación online de Zelenski. Pero lo cierto es que Zelenski ya no tiene la receptividad que tenía al principio, no solamente en EEUU, sino en todos los países".

