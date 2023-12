https://sputniknews.lat/20231209/minimos-historicos-por-que-las-fuerzas-aereas-de-eeuu-sufren-un-grave-declive--1146435724.html

"Mínimos históricos": ¿Por qué las Fuerzas Aéreas de EEUU sufren un grave declive?

"Mínimos históricos": ¿Por qué las Fuerzas Aéreas de EEUU sufren un grave declive?

La calidad de la formación de los pilotos de EEUU se ha deteriorado notablemente en los últimos años, y la preparación para el combate de las Fuerzas Aéreas... 09.12.2023, Sputnik Mundo

"A pesar del descenso de los requisitos de cualificación, las Fuerzas Aéreas [de EEUU] no pueden atraer suficientes nuevos reclutas para que se unan a sus filas. El número y la preparación de sus aviones de combate se encuentran en mínimos históricos. La reducción del período de entrenamiento ha debilitado la competencia de los pilotos", advierte el medio.Durante décadas, las Fuerzas Aéreas sirvieron de un pilar fundamental de la potencia militar estadounidense. Sin embargo, los últimos años han afectado considerablemente en su estado actual, que difiere drásticamente de lo que fue en años pasados. Al cumplir 76 años, esta rama del Ejército de EEUU se ha enfrentado con una serie de erosiones.La situación es tan alarmante, que el autor de la publicación, John Venable, no solo descartó sus posibilidades de hacer frente a adversarios como China en un conflicto hipotético, sino que consideró poco realizable el lanzamiento de otra operación militar similar a Tormenta de Desierto en Irak en 1991. Lo importante es que los mandos responsables "no muestran interés en salir de esta caída en picada".En cuanto a los factores de la degradación, el autor opina que la flexibilización de los requisitos para formación del personal y su posterior mantenimiento inadecuado han protagonizado el proceso. Criterios que anteriormente garantizaban la admisión de pilotos con el mayor potencial, así como y la supervisión de resultados en cada etapa de la formación —eficaces para deshacerse de los con bajo rendimiento— han sido alterados.Así, en su opinión, los programas de "mejora de eficacia" de las FFAA de EEUU lanzados en 1990 y los de diversidad racial promovidos en 2020 "han convertido el proceso de selección en una burla". Según sus datos, solo el 0,27% de los solicitantes de las escuelas de vuelo han sido expulsados en 2021. A modo de comparación, en los años 80 se denegaba más del 20% de solicitudes para unirse a las escuelas de vuelo de las Fuerzas Aéreas de EEUU. La misma negligencia, prosigue, se ve con la supervisión de las aptitudes de pilotos graduados y aspirantes a promoción.En la actualidad, hay 1.932 cazas y 140 bombarderos en las Fuerzas Aéreas de EEUU, de ellos solo seis de cada diez son capaces de efectuar misiones de combate, continua el autor. Las cifras representan una nueva realidad en comparación con los niveles de preparación durante la Guerra Fría, cuando el Estado disponía de un total de 4.468 cazas y 331 bombarderos, con ocho de cada diez listos para desplegarse en misiones."Si se produjera una guerra con China, las Fuerzas Aéreas estadounidenses solo podrían proporcionar el 32% de los cazas y bombarderos de que disponían en 1987. La preparación de las unidades y el entrenamiento individual de los pilotos también cayeron a mínimos históricos", señaló.La flota disponible no es la última cosa preocupante para el autor. Venable apunta a la aparente disminución del número de misiones de combate y cantidad de horas de vuelo al año para pilotos estadounidenses. Las sesiones de entrenamiento en simulador también han sido reducidas. Sin embargo, este rumbo negativo no parece cambiar el año que viene, ya que en el año fiscal 2024, las Fuerzas Aéreas estadounidenses tienen presupuestadas "menos horas de vuelo que en ningún otro año desde su fundación". Ante todo, conforme a Venable, las propias Fuerzas Aéreas de EEUU reconocen que "en la actualidad no hay ni un solo escuadrón completo que pueda considerarse plenamente preparado para el combate".En 2021, el entonces jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Aéreas de EEUU, general Charles Brown, escribió un artículo Revisar nuestra preparación o perder, recuerda Venable, pero, en sus palabras, "nunca revisó la preparación de la aviación de combate estadounidense".

