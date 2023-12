Javier Milei promete "comenzar la reconstrucción de Argentina" en su primer discurso como presidente

https://sputniknews.lat/20231210/javier-milei-inauguro-su-presidencia-prometiendo-comenzar-la-reconstruccion-de-argentina-1146450868.html

Una nueva era se abrió en Argentina. Tras una meteórica carrera política apuntalada por histriónicos mensajes antisistema, Javier Milei tomó la banda y el bastón presidencial de manos de Alberto Fernández y se convirtió en el nuevo mandatario del país. Su primer acto rupturista fue dar su discurso en las escalinatas del Congreso, a contramano de la tradicional ceremonia al interior del recinto.Luego del traspaso de mando organizado por la Asamblea Legislativa, el flamante presidente optó por romper con la tradición y, en lugar de dar su discurso desde el Parlamento para los presentes en ese lugar, salió a las escalinatas del edificio para hablarles directamente a sus miles de seguidores allí congregados, emulando a los líderes de Estados Unidos."Hoy comienza una nueva era en Argentina. El desafío es titánico", comenzó diciendo el flamante mandatario. "El populismo nos deja 45% de pobres y 10% de indigentes: no hay lugar al debate entre shock y gradualismo. Todos los programas de gradualismo terminan mal", advirtió frente a la multitud.El panorama enunciado por el presidente no es alentador: "habrá estanflación, es cierto, pero no es algo muy distinto a lo de los últimos 10 años. Este es el último mal trago para comenzar la reconstrucción de Argentina", remarcó tras anunciar que el país se halla a las puertas de una inflación que podría trepar "hasta el 15.000% anual".Acompañado por el rey Felipe VI de España, y los presidentes Gabriel Boric (Chile), Luis Lacalle (Uruguay), Santiago Peña (Paraguay), Daniel Noboa (Ecuador), Vahagn Jachaturián (Armenia), y el canciller brasileño Mauro Vieira, el presidente destacó que "en todas las esferas, miren donde miren, la situación de Argentina es crítica".Los ánimos de la multitud, sin embargo, no reflejaban preocupación. "Venimos tropezando hace muchos años. Hay que caer para poder levantarse", dijo a Sputnik Sergio, un militante de La Libertad Avanza que se acercó a las puertas del Congreso para escuchar a su líder.Los ánimos optimistas hallaron eco dentro de los dirigentes del nuevo oficialismo. "Venimos de la batalla cultural y pasamos a la batalla política. Es el renacer de nuestro país, estamos muy felices y esperanzados", dijo a Sputnik la flamante diputada nacional Romina Diez, perteneciente a La Libertad Avanza.El Gobierno entrante recibió guiños de acompañamiento desde un sector de la oposición. Consultado por Sputnik, el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Martín Tetaz, dijo: "ojalá que encare las reformas que la Argentina necesita para conseguir lo que en América Latina se llama 'el consenso de la estabilidad'".Por su parte, el diputado nacional Cristian Ritondo -referente de Juntos por el Cambio- adelantó que podría respaldar las medidas "si tienen que ver con lo económico y lo estructural".

