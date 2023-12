https://sputniknews.lat/20231210/las-momias-de-ninos-recien-nacidos-en-peru-sorprenden-a-los-cientificos-por-la-forma-de-su-entierro-1146450333.html

Las momias de niños recién nacidos en Perú sorprenden a los científicos por la forma de su entierro

El yacimiento arqueológico donde se hizo el descubrimiento está situado en las afueras de la ciudad de Barranca, en la colina de Cerro Colorado. El sitio es conocido por los investigadores del pasado desde hace varias décadas. Se trata de cuatro montículos con estructuras precolombinas debajo.Las excavaciones conjuntas comenzaron en este lugar en 2022. En el curso de los trabajos de excavación se pudo determinar que el complejo se había establecido ya en el tercer milenio a. C. Seguramente tuvo un significado sagrado para los pueblos indígenas. En la cima del montículo más alto se encontraron enterramientos parcialmente destruidos. También fueron hallados 22 enterramientos intactos, incluidos enterramientos infantiles.De acuerdo con sus palabras, solo 6 enterramientos pertenecían a adultos, y los 16 restantes, a niños de distintas edades. Sin embargo, los arqueólogos no se mostraron sorprendidos por esto.Según su explicación, las tumbas estaban excavadas en el suelo. Las momias de los niños se colocaron a menor profundidad, aproximadamente a la altura de las cabezas de los adultos fallecidos. Todos los niños fueron enterrados tumbados, en posición horizontal, mientras que los cuerpos de los adultos estaban en posición fetal.Además, los cuerpos de los adultos están en posición vertical, por lo que parecen estar sentados. Las momias adultas tienen un aspecto similar entre sí, como si se tratase de una serie, y todas estaban envueltas en una densa tela y atadas con una cuerda.Los investigadores utilizarán la tomografía computarizada para examinar los fardos funerarios completamente conservados, en los que no se han observado daños. Esto permitirá realizar un análisis antropológico no invasivo. En fases posteriores, tienen previsto realizar análisis químicos y análisis isotópicos, incluido un isótopo del estroncio, los que aclararán si se trata de una población local.

