AMLO pide respeto por la muerte de la madre del narcotraficante mexicano 'Chapo' Guzmán

"Respeto a la familia y a la señora que, estaba leyendo, ya estaba grande. No tengo más comentarios. Cualquier ser humano que pierde la vida merece respeto, y también consideración a sus familiares, a todos los que pasan por esos trances. Nada humano me es ajeno y no hay que olvidar. Hay que poner en práctica ese principio filosófico y universal del amor al prójimo", comentó en conferencia de prensa.El mandatario mexicano descartó que se refuercen las medidas de seguridad en Sinaloa, al norte del país, por este deceso.Loera Pérez murió el 10 de diciembre a los 94 años, confirmó el titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Jenaro Villamil.La madre del Chapo Guzmán, extitular del cártel de Sinaloa, fue internada hace dos semanas en una clínica de Culiacán, la capital sinaloense, por complicaciones de salud, de acuerdo con el semanario Ríodoce, operativo en la entidad y especializado en violencia del narcotráfico.Además del Chapo, el nieto de la señora Consuelo, Ovidio Guzmán, también fue recientemente detenido en México y extraditado a Estados Unidos, dado que la justicia de ese país considera al cártel de Sinaloa una de las organizaciones criminales más poderosas de su vecino latinoamericano.

