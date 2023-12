https://sputniknews.lat/20231211/congreso-de-eeuu-aprueba-ley-que-prohibe-importacion-de-uranio-ruso-hasta-2040-1146479226.html

Congreso de EEUU aprueba ley que prohíbe importación de uranio ruso hasta 2040

WASHINGTON (Sputnik) — La Cámara de Representantes de EEUU aprobó el 11 de diciembre una legislación para prohibir la importación de un tipo de uranio... 11.12.2023, Sputnik Mundo

Los legisladores de la Cámara de Representantes de EEUU aprobaron el proyecto de ley denominado Ley de Prohibición de las Importaciones Rusas de Uranio, mediante votación oral. "EEUU depende peligrosamente del suministro ruso de combustibles nucleares para nuestra actual flota de centrales nucleares", dijo a principios de este año la presidenta del Comité de Energía de la Cámara de Representantes, Cathy McMorris Rodgers, en una declaración sobre el proyecto de ley que ella misma presentó. La legislación prohíbe la importación de uranio poco enriquecido y no irradiado producido en la Federación de Rusia o por una entidad rusa. Sin embargo, el proyecto de ley también autoriza al secretario de Energía de EEUU –en consulta con el secretario de Estado y el secretario de Comercio– a emitir una exención de la prohibición si no hay otras fuentes de ese uranio disponibles o si la importación es de interés nacional. La legislación impone límites a las posibles importaciones de uranio desde Rusia hasta 2027 y pone fin a cualquier exención el 1 de enero de 2028. La prohibición de importación expirará el 31 de diciembre de 2040. El proyecto de ley no cubre las importaciones realizadas por el Departamento de Energía con fines de seguridad nacional o no proliferación, ni de isótopos distintos del uranio.

