Los discursos rosas de Zelenski ya no convencen a su equipo ni a los militares

Los discursos rosas de Zelenski ya no convencen a su equipo ni a los militares

11.12.2023

Tres personas familiarizadas con la estrategia de comunicación de Zelenski le dijeron al medio Financial Times que la intención de esos mensajes es mantener el optimismo dentro y fuera del país y que existe una política de comunicación que se aplica a todos los niveles del Estado, que incluye una estricta censura de las malas noticias, como el número de bajas ucranianas o el éxito de las tropas rusas.Además de esa brecha al interior del Gobierno y de las Fuerzas Armadas, los rivales políticos han empezado a criticar abiertamente al mandatario, mientras los líderes militares han argumentado que la diferencia entre los mensajes oficiales y la situación real ya no convence y, por tanto, no motiva a los ucranianos ni a los socios occidentales del país a seguir adelante.La asesora de comunicación Irina Zolotar, que colaboró con el exministro de Defensa ucraniano Oleksii Reznikov, apuntó ante la publicación que la estrategia que simula el dominio del optimismo también confunde fuera de Ucrania, debido a que deja al público occidental preguntándose por qué deberían contribuir con el dinero de sus contribuyentes si su aliado en Europa oriental siempre está "a punto de ganar".Otros asesores de comunicación consultados por el diario británico afirman que la estrategia oculta a los ucranianos y a la opinión pública occidental la urgencia de la situación, lo que deriva en minar la confianza.A este problema en la estrategia comunicativa se suman algunas encuestas que reportan una disminución en el apoyo de la población hacia la figura de Zelenski. Una encuesta encargada por el Instituto Republicano Internacional en octubre muestra que sólo el 42% de los ucranianos "aprueba firmemente" a Zelenski como presidente, cifra inferior al 58% registrado en abril.

