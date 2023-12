https://sputniknews.lat/20231212/austria-se-opone-al-inicio-de-negociaciones-sobre-la-adhesion-de-kiev-a-la-ue-1146494681.html

Austria se opone al inicio de negociaciones sobre la adhesión de Kiev a la UE

Moscú (Sputnik) — El canciller austriaco, Karl Nehammer, se pronunció este martes en contra de comenzar las negociaciones sobre la adhesión de Ucrania a la... 12.12.2023, Sputnik Mundo

Según el jefe del Gobierno, en particular, no se debe dar preferencia a Ucrania ante Bosnia y Herzegovina, que también está negociando su adhesión al bloque comunitario. Asimismo, recordó que no hubo consulta ninguna por parte de la Comisión Europea con los líderes de los países miembros sobre posibles negociaciones de adhesión de Ucrania a la UE. Del 14 al 15 de diciembre, Bruselas acogerá una cumbre de la UE que, como se espera, abordará el inicio de las consultas sobre la adhesión de Ucrania a la UE. No obstante, según el ministro húngaro de Asuntos Europeos, Janos Boka, un tercio de los Estados miembros del bloque tiene serias dudas sobre el eventual ingreso de Kiev. El 8 de noviembre, la Comisión Europea recomendó empezar las negociaciones sobre la admisión de Moldavia y Ucrania a la UE, condicionándolo con el cumplimiento de varios requisitos por Chisinau y Kiev. La decisión formal sobre el comienzo del proceso negociador se debatirá durante la cumbre de la UE que se celebrará en Bruselas del 14 al 15 de diciembre. El presidente Volodímir Zelenski firmó la solicitud de ingreso de Ucrania en la UE el 28 de febrero de 2022. En marzo del mismo año lo hizo la presidenta de Moldavia, Maia Sandu. El 23 de julio de 2022, los jefes de Estado y de Gobierno de la UE aprobaron en Bruselas el otorgamiento del estatus de candidato para ingresar en la UE para Moldavia y Ucrania.

