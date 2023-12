https://sputniknews.lat/20231212/ecuador-reporta-que-gasto-mas-de-220-millones-en-compra-de-energia-en-2023-1146499458.html

Ecuador reporta que gastó más de $220 millones en compra de energía en 2023

Ecuador reporta que gastó más de $220 millones en compra de energía en 2023

QUITO (Sputnik) — Ecuador gastó 220 millones de dólares en importación en energía en 2023, un 35% más, ante la crisis en la generación por el 'estiaje' o bajo... 12.12.2023, Sputnik Mundo

La funcionaria señaló que con esa suma se pudo haber realizado en su momento una repotenciación del parque térmico actual para no sufrir los apagones que afectan al país. Debido al estiaje (disminución del caudal de los ríos por la sequía) el Ecuador enfrenta un déficit de generación eléctrica de más de 400 MW que se ha visto obligado a compensar con importaciones desde Colombia a altos precios. La ministra también calificó de "grave" las declaraciones del exministro de Energía y Minas Fernando, Santos Alvite, quien declaró en la comisión legislativa de Fiscalización y Control Político no haber leído las cláusulas de contrato con Colombia para el suministro de energía eléctrica. Pese a los cuestionamientos a su gestión en la cartera durante el Gobierno de Guillermo Lasso (2021-2023), Santos Alvite se libró el 11 de diciembre de un juicio político en el Parlamento, luego que en la comisión legislativa no se lograran los votos para ello. Arrobo dijo que el 12 de diciembre el Ministerio de Energía y Minas, en una rueda de prensa, informará sobre las medidas que se tomarán para enfrentar la situación de crisis energética. Adelantó que el 13 de diciembre está prevista una reunión con autoridades del país vecino para discutir la situación del suministro de electricidad y el precio. Sostuvo que "hay expectativas que bajen los precios" y anunció que no hay una fecha prevista para suspender los apagones en el país.

