https://sputniknews.lat/20231212/elecciones-2024-en-rusia-putin-parece-que-es-el-hombre-del-destino-que-ha-tenido-rusia-1146501315.html

Elecciones 2024 en Rusia: "Putin parece que es el hombre del destino que ha tenido Rusia"

Elecciones 2024 en Rusia: "Putin parece que es el hombre del destino que ha tenido Rusia"

Está decidido. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha anunciado que volverá a postularse a la reelección en los próximos comicios de 2024. Putin dio a... 12.12.2023, Sputnik Mundo

2023-12-12T16:17+0000

2023-12-12T16:17+0000

2023-12-12T16:17+0000

ajedrez de geopolítica

política

seguridad

vladímir putin

kremlin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0c/0c/1146500731_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_008f641d027e65dfb0800b6a2d34f2b8.jpg

Elecciones 2024 en Rusia: "Putin parece que es el hombre del destino que ha tenido Rusia" radio

Cuestión existencialZhoga, padre del fallecido comandante del batallón de reconocimiento Esparta, pidió personalmente a Putin que participe en las presidenciales, alegando que todavía queda mucho trabajo por hacer. "Usted es nuestro presidente, nosotros somos su equipo, lo necesitamos, Rusia lo necesita", afirmó Zhoga, a lo que el jefe del Kremlin respondió: "Sí, lo haré". "Vivimos en una época en que hay que tomar decisiones", dijo Putin, al aseverar que no abandonará al pueblo y se postulará.El analista detalló: "Nosotros tenemos un dicho criollo muy importante, que dice: 'No se puede cambiar de caballo a mitad del río'. Y esto hace referencia a una situación que es lógica, y creo que viene muy bien esta 'imagen' para hablar de esto, ya que [está] en pleno desarrollo de un conflicto fundamental en el que está inmersa la Federación de Rusia, que es un conflicto existencial: no es un conflicto más, como podría ser quizá un conflicto […] en algún otro de menor envergadura, o aún en una lucha antiterrorista, etc. Acá lo que estamos viviendo es algo existencial, y [Putin es] quien está conduciendo el conflicto, con un objetivo claro y concreto que es la supervivencia del Estado de la Federación de Rusia tal como lo conocemos, y el fortalecimiento del mismo, requiere que la conducción siga estando centralizada en la misma persona que hasta ahora está llevando adelante este desenvolvimiento del conflicto", señala el experto."Si uno ve estos últimos 23 años, Putin parece que es el hombre del destino que ha tenido Rusia, y que la ha sacado del deterioro y de la catástrofe que vivió luego del paso del tsunami neoliberal y el desmantelamiento del Estado ruso", concluye Pereyra Mele.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

política, seguridad, vladímir putin, kremlin, аудио