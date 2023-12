https://sputniknews.lat/20231212/moscu-califica-de-discriminatorio-el-intento-de-bruselas-de-bloquear-importacion-de-gas-ruso-1146504315.html

Moscú califica de discriminatorio el intento de Bruselas de bloquear importación de gas ruso

Moscú califica de discriminatorio el intento de Bruselas de bloquear importación de gas ruso

MOSCÚ (Sputnik) — Los planes de la Unión Europea de permitir que los países miembros bloqueen las importaciones de gas ruso representan otra medida...

La UE planea otorgar poderes a los Estados miembros para que prohíban a Rusia y Bielorrusia comprar capacidades en gasoductos y terminales de gas natural licuado, informó el diario Financial Times, que accedió al borrador de una propuesta legal elaborada por Bruselas. Zajárova subrayó que la medida responde a la política de la UE de politizar el uso de la energía rusa, pero Bruselas no tendrá éxito en sus ataques contra la economía de Rusia. "Se trata de un nuevo intento de crear un esquema pseudojurídico para afectar la competitividad de la economía de nuestro país. No lo lograrán", señaló la vocera. La propuesta comunitaria de la UE sentaría la base para que empresas energéticas de la UE puedan rescindir contratos con proveedores de gas rusos sin tener que pagar compensaciones considerables, según explicó a Financial Times un alto cargo del bloque comunitario. A los Estados miembros de la UE se les permitiría "limitar parcial o, cuando esté justificado, completamente" el acceso de operadores de gas de Rusia y Bielorrusia a la infraestructura "cuando sea necesario para proteger sus intereses esenciales de seguridad". Se prevé que los representantes de los Veintisiete y del Parlamento Europeo den luz verde al anteproyecto el 15 de diciembre. Sin embargo, la versión final estará pendiente de la aprobación formal por la Eurocámara y los Estados miembros. El diario precisó que una décima parte del gas que se consume hoy en la UE llega de Rusia, aunque esas importaciones cayeron radicalmente tras el comienzo de hostilidades en Ucrania. Varios Estados miembros del bloque, como Austria y Hungría, todavía dependen en gran medida del suministro ruso.

