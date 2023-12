https://sputniknews.lat/20231212/objetivo-la-casa-blanca-comenzo-la-pelea-en-el-barro-entre-biden-y-trump-1146500570.html

Objetivo, la Casa Blanca: comenzó la pelea en el barro entre Biden y Trump

Objetivo, la Casa Blanca: comenzó la pelea en el barro entre Biden y Trump

El actual mandatario de EEUU, Joe Biden, y su predecesor, Donald Trump, están definitivamente instalados en la campaña de las presidenciales del próximo año... 12.12.2023, Sputnik Mundo

'Piropos'En un evento para recaudar fondos para su campaña en la ciudad de Boston, Biden declaró que podría haberse retirado tras completar un único mandato, y que si no lo ha hecho es para impedir que el expresidente Donald Trump gane las elecciones del próximo año."Si Trump no se estuviera postulando, no estoy seguro de que yo me estaría postulando. Pero no podemos dejar que gane". Asimismo, advirtió que la democracia de su país "está más en peligro en 2024" ante la posibilidad de un segundo mandato de Trump, quien pretende "destruir" las instituciones democráticas junto a sus aliados, según Biden."Si Joe Biden quiere hacer de esta carrera una cuestión [relacionada con] qué candidato defenderá nuestra democracia y protegerá nuestras libertades, yo le digo al corrupto de Joe –es corrupto, el presidente más corrupto que hemos tenido–: ganaremos esta lucha, y la ganaremos a lo grande. Joe Biden no es el defensor de la democracia estadounidense, Joe Biden es el destructor de la democracia estadounidense".Este cruce de declaraciones entre ambos políticos muestra "una radicalidad evidente, una polarización en la política norteamericana, que refleja un poco ese lenguaje que llaman ahora libertario", señala el exdiplomático, profesor de la UNAM y analista internacional Héctor Lerín.

