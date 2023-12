https://sputniknews.lat/20231212/presidente-milei-anuncia-ajuste-cortaremos-la-emision-para-gastos-espureos-1146510074.html

Presidente Milei anuncia ajuste: "Cortaremos la emisión para gastos espúreos"

Presidente Milei anuncia ajuste: "Cortaremos la emisión para gastos espúreos"

El ministro de Economía detalla esta tarde el ajuste del programa económico del flamante presidente Javier Milei. En otro orden, Lula Da Silva presentó un... 12.12.2023, Sputnik Mundo

El nuevo gobierno comienza a mover sus fichas a dos días de su toma del poder. Esta mañana, el vocero presidencial, Manuel Adorni, comunicó que esta tarde se conocerá en qué consiste el ajuste económico que tienen pensado tanto Milei como su ministro de Economía, Luis Caputo.Asimismo, anunció que se revisarán los contratos del Estado para evaluar si reducirán la planta de trabajadores y que se suspenderá la publicidad oficial por un año.En Cara o Ceca, entrevistamos a Mercedes Llano, diputada nacional recientemente asumida y conversamos sobre las nuevas medidas de recorte que anunciaría el gobierno.En este sentido, respaldó las decisiones que se han tomado hasta ahora. "Se ha creado una burocracia militante al servicio de un proyecto político de poder y no de la ciudadanía"."La publicidad oficial tenía una mala distribución y se ha usado para acallar voces disonantes, cuando debe usarse meramente para fines informativos" señaló.A su vez, hay preocupación por el impacto en el corto plazo que puedan tener los anuncios económicos en términos inflacionarios."La semana pasada todo cambió de precio entre un 30% y un 50%. Hoy de nuevo hay aumentos de precios de proveedores y ya no puedo retenerlos más", dijo Fernando Savore, presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires."Hoy la clase media está muy complicada y no sé hasta cuándo van a tolerar este ritmo de incrementos, porque los sueldos no suben como los precios", agregó.Lula busca mitigar la indigenciaLula Da Silva, presidente de Brasil, recibió este lunes a personas en situación de calle en el palacio de gobierno ante quienes presentó un plan para mejorar su situación."Va a destinar 1.000 millones de reales para cubrir las necesidades de la gente sin techo. En las grandes ciudades de Brasil hay gente que vive en carpas con sus familias y necesita imperiosamente mejorar su situación", afirmó el periodista Patricio de la Barra."Este proyecto incluye una inversión de 575 millones de reales para seguridad alimentaria, 304 millones para salud, 56 millones para violencia institucional y para educación, 41 millones", detalló.

