https://sputniknews.lat/20231212/que-marco-europa-en-2023-y-que-podemos-esperar-para-2024-1146510649.html

¿Qué marcó Europa en 2023 y qué podemos esperar para 2024?

¿Qué marcó Europa en 2023 y qué podemos esperar para 2024?

Aumentan los cuestionamientos a las sanciones impuestas por EEUU y sus aliados a Rusia, a raíz de la crisis en Ucrania, y con severos efectos en la economía y... 12.12.2023, Sputnik Mundo

2023-12-12T22:05+0000

2023-12-12T22:05+0000

2023-12-12T22:05+0000

telescopio

política

ucrania

unión europea (ue)

pedro sánchez

españa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0c/0c/1146511315_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_70bcc5f994514f627dfc9e4469c6b746.jpg

¿Qué marcó Europa en 2023 y qué podemos esperar para 2024? Aumentan los cuestionamientos a las sanciones impuestas por EEUU y sus aliados a Rusia, a raíz de la crisis en Ucrania, y con severos efectos en la economía y forma de vida de las distintas poblaciones.

Uno de los temas de más impacto este año en Europa fue la crisis económica del continente y las crecientes diferencias internas en torno al conflicto en Ucrania.En 2023 comenzaron a permear las primeras divisiones dentro de la UE frente a las exigencias de EEUU de entregar armas y financiamiento para Kiev, ante una economía dañada y el aumento del descontento social."Cada vez hay más países reticentes a enviar sus recursos. Las distintas naciones se han ido percatando, con el paso del tiempo, que esto es contraproducente y que, lejos de tener beneficios, han obtenido todo lo contrario", dijo a Telescopio el analista internacional mexicano Salvador González Briceño, asesor legislativo en materia de seguridad pública.En la actualidad, Europa es un continente golpeado por el aumento de los precios de los alimentos y los combustibles. El descontento social crece ante las presiones de Washington de ayudar al Gobierno de Volodímir Zelenski.Otro de los temas destacados de Europa este año fue la situación política de España.En un movimiento audaz, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sorprendió en mayo con su anuncio del adelanto de las elecciones generales para el 23 de julio.El objetivo del líder socialista fue neutralizar un cambio de ciclo político que favoreciera a la derecha (una posible coalición entre los opositores Partido Popular, PP, y VOX).En las elecciones de julio, el PP obtuvo 136 de los 350 escaños parlamentarios, frente a los 122 del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) que necesitaba asegurarse el apoyo de otras fuerzas para alcanzar la mayoría absoluta de 176 y reelegir a Sánchez como jefe del Gobierno.Para confirmar la investidura, algo que el PP no logró, el líder socialista cerró acuerdos con varias formaciones independentistas. En particular, fuerzas políticas de Cataluña pidieron una ley de amnistía para sus políticos perseguidos por la Justicia española por el fallido proceso de independencia de 2017."Lo que le puede arrastrar más costes es la lectura en torno a lo ocurrido en Cataluña en los años 2017 y 2019. Hay muchos sectores que dicen que ha comprado una parte importante del relato independentista", agregó el analista español.Sánchez fue investido como presidente del Gobierno de España el 16 de noviembre, con un resultado de 179 votos a favor y 171 en contra.La amnistía pactada desató masivas manifestaciones que derivaron en choques con la policía dejando numerosos heridos y detenidos.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas.En Argentina por Concepto FM 95.5 de lunes a viernes a las 18 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Guatemala por Radio Victoria (870 AM) de lunes a viernes a las 10 horas Centroamérica.

ucrania

unión europea (ue)

españa

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, ucrania, unión europea (ue), pedro sánchez, españa, аудио