AMLO pide a la ONU pronunciarse por intentos de desestabilización política en Guatemala

El mandatario mexicano hizo un llamado a las autoridades guatemaltecas para que respeten los resultados obtenidos en los comicios celebrados el 20 de agosto, donde Bernardo Arévalo, candidato del Movimiento Semilla, obtuvo la victoria."[Arévalo] ganó la elección y, por una situación de resistencia al cambio, a la democracia, de falta de respeto a la voluntad de los guatemaltecos, están poniendo obstáculos para que no se lleve a cabo el mandato de los ciudadanos", expuso.López Obrador destacó que su comentario no es intervencionista, ya que Guatemala y México son "hermanos y vecinos"."Si no se respeta la voluntad popular de Guatemala, se pueden originar conflicto. Somos vecinos, hermanos. No queremos que haya inestabilidad política en [esa nación] ni en su frontera", acotó.En el más reciente intento por impedir que Arévalo asuma como presidente, el 8 de diciembre, el Ministerio Público de Guatemala calificó de "inválidos" los comicios y solicitó retirarle la inmunidad para procesarlo por un presunto lavado de dinero.Ante ello, personajes como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y los mandatarios de España, Pedro Sánchez, y de Chile, Gabriel Boric, han rechazado la medida.No obstante, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Blanca Alfaro, subrayó que todas las autoridades electas ya cuentan con las certificaciones establecidas por ley y deben tomar posesión el 14 de enero, porque, en caso contrario, sería romper el orden constitucional del país.

