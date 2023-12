https://sputniknews.lat/20231213/arevalo-denuncia-que-poder-judicial-de-guatemala-le-niega-derecho-a-la-defensa-1146517720.html

Arévalo denuncia que poder judicial de Guatemala le niega derecho a la defensa

SAN SALVADOR (Sputnik) – El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, denunció este 12 de diciembre que el Ministerio Público (MP) y el tribunal le han... 13.12.2023, Sputnik Mundo

"Les exigimos se respete nuestro derecho a la defensa y ser nos entregue la carpeta para poder actuar judicialmente", afirmó el futuro mandatario a periodistas luego de asistir por decimosexta ocasión al Juzgado Séptimo A, donde se vio en un video a dos empleados reiterarle la negativa. "Se nos niega el derecho de defensa porque saben que lo que hay ahí son patrañas, construcciones y fabricaciones, que no tienen sustento en la realidad, esa es una carpeta hecha de mentiras, y por eso no nos dan acceso a la misma". El fiscal especial contra la impunidad, José Rafael Curruchiche, pidió al juez de ese tribunal, Fredy Orellana, la eliminación del registro legal de Semilla el 12 de julio pasado, a más de un mes de la segunda ronda electoral del 20 de agosto, finalmente ganada por Arévalo con más de 60 por ciento de los votos. La orden de Orellana finalmente fue hecha efectiva por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) el pasado 30 de octubre, decisión que provoca que los diputados de Semilla no puedan constituirse en un bloque o bancada y perder todas las prerrogativas de estas. Arévalo afirmó que esos órganos del poder judicial aducen razones de forma para no entregar las carpetas con las acusaciones contra Semilla por supuesta falsificación de firmas de simpatizantes en 2017 durante el proceso de inscripción en el TSE. El secretario general del MP, Ángel Pineda, Curruchiche y la fiscal Leonor Eugenia Morales Lazo confirmaron el pasado día 8 las intenciones de anular las elecciones generales del 25 de junio y el balotaje del 20 de agosto por supuestas irregularidades en las boletas de votación. Esas versiones fueron desmentidas por el TSE que subrayó que las elecciones fueron limpias y transparentes y sus resultados son inalterables, por lo cual las autoridades electas tomarán posesión el 14 de enero próximo, porque de lo contrario se rompe el orden constitucional.

