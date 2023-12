https://sputniknews.lat/20231213/el-gobierno-de-argentina-anuncia-que-quita-de-subsidios-comienza-el-1-de-enero-1146530930.html

El Gobierno de Argentina anuncia que quita de subsidios comienza el 1 de enero

BUENOS AIRES (Sputnik) — El Gobierno de Argentina, presidido por Javier Milei, acometerá la reducción de subsidios a la energía y al transporte desde el 1 de... 13.12.2023, Sputnik Mundo

Dado que "el norte más urgente es el déficit cero", el paquete de medidas anunciado el martes por el ministro de Economía, Luis Caputo, "apunta al equilibrio de las cuentas públicas", señaló Adorni. Entre esas decisiones, se encuentra la devaluación de la moneda nacional 50%, la reducción de los subsidios a la energía o al transporte, la subida de retenciones para las exportaciones no agropecuarias o el retiro del Estado del financiamiento de nuevos proyectos de obra pública. "Anunciamos un paquete de medidas urgentes e inevitables para evitar la catástrofe", ponderó el portavoz a tres días de que asumiera el flamante presidente y líder de la coalición La Libertad Avanza (ultraderecha), Javier Milei. En esa línea, el Banco Central (BCRA) "no va a financiar un solo peso del Tesoro". El año 2023 cerrará con un déficit fiscal de 3% del Producto Interno Bruto (PIB), a los que se suman otros 2,2 puntos porcentuales por el costo de la deuda externa, lo que lleva el pasivo total al 5,2%. Las medidas adoptadas por la nueva gestión acrecentarán la inflación, en un país que acumula un encarecimiento de bienes y servicios que en el último año llegó al 142,7%. El portavoz también observó que "las medidas son el telón para la obra que se viene, que es el plan de reformas estructurales que en las próximas semanas va a ser de conocimiento público y que será gran parte de la nueva Argentina". Consultado sobre medidas adicionales para mejorar los ingresos, el portavoz insistió en que "va a haber un cambio de esquema para dejar de subsidiar la oferta y comenzar a atender la demanda". El ministro de Economía anunció el 12 de diciembre una devaluación de la moneda local de un 50%, al decretar que el dólar equivaldrá a 800 pesos argentinos, cuando el Banco público Nación marcaba la cotización de la divisa extranjera a 400,5 unidades para la venta. El Gobierno también recortará al mínimo las transferencias que el Estado Nacional reparte a las 24 jurisdicciones del país y quitará la publicidad oficial del Gobierno a los medios de comunicación por un año, además de aumentar las retenciones no agropecuarias. El Ministerio de Economía también adelantó que pretende modificar la fórmula de actualización de las jubilaciones y eliminar el impuesto a las ganancias (al salario) de los trabajadores, una de las últimas medidas que adoptó el predecesor en esa cartera y excandidato presidencial, Sergio Massa. Milei asumió como presidente el 10 de diciembre, día en que Argentina cumplió 40 años ininterrumpidos de democracia.

