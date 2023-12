https://sputniknews.lat/20231213/los-pigs-han-vuelto-la-recuperacion-del-covid-se-agota-y-puede-afectar-al-empleo-1146537632.html

"Los PIGS han vuelto": la recuperación del COVID se agota y puede afectar al empleo

"Los PIGS han vuelto": la recuperación del COVID se agota y puede afectar al empleo

La recuperación económica derivada de la pandemia del COVID está tocando a su fin y eso puede afectar al panorama actual, de crecimiento del empleo

Los 'PIGS' otra vezLa revista repasa los números de España, Italia, Francia, Portugal y Grecia [los famosos PIGS, más Francia en este caso] y destaca que el "boom" en el empleo es "menos impresionante de lo que parece".Y es que ese crecimiento se ha dado en otros países desarrollados en el resto del mundo y España aún se encuentra en el top de países con mayor desempleo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico [OCDE], seguida de Grecia, mientras que Italia y Francia "no se quedan atrás". El desempleo juvenil de los países europeos del sur se sitúa por encima de la media europea, salvo Portugal.El Dr. Sergio Fernández Riquelme, profesor de la Universidad de Murcia, describe esta situación: "Pues que los 'cerdos' han vuelto, los PIGS [Portugal, Italia, Grecia y España], y 'a cada cerdo le llega su San Martín'. Este artículo de The Economist lo que viene a señalar es que se preparan durísimos recortes para hacer frente a las consecuencias de ese crecimiento descontrolado, impulsado por los incentivos que el Banco Central Europeo [BCE], y otras instituciones europeas hicieron para salir de la crisis del coronavirus"."Pero claro, quieren vender que estos países del sur, del Mediterráneo, pues como siempre, son los que malgastan, los que gastan más de lo que tienen, los que no saben invertir, y están diciendo claramente a Italia, a España, a Portugal o a Grecia, como la famosa crisis del año 2008 por la explosión de la burbuja inmobiliaria, que van a ser esos países y sus ciudadanos los que van a tener que pagar, en primer lugar, ese gasto desmedido que es obviamente el que ha permitido que la situación social no haya estallado tras una dura pandemia, y políticas económicas claramente ineficientes, como estamos viendo a día de hoy".

