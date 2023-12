https://sputniknews.lat/20231213/orban-quiere-impedir-a-ue-cometer-el-error-de-iniciar-consultas-sobre-ingreso-de-ucrania-1146530211.html

Orban quiere impedir a UE "cometer el error" de iniciar consultas sobre ingreso de Ucrania

Orban quiere impedir a UE "cometer el error" de iniciar consultas sobre ingreso de Ucrania

BUDAPEST (Sputnik) — El primer ministro de Hungría, Viktor Orban, declaró que no permitirá a la Unión Europea cometer el error de comenzar las negociaciones... 13.12.2023

internacional

ucrania

viktor orban

unión europea (ue)

"La Unión Europea planea cometer un terrible error, que hay que evitar. Incluso si 26 países quieren cometerlo, nosotros nos pronunciaremos en contra (...). Es que Ucrania no está en condiciones de entablar negociaciones sobre su ingreso en la UE. Si se cree que se deben iniciar por cuestiones políticas y geoestratégicas, en mi opinión, esto es un error", afirmó en declaraciones al portal Mandiner. Según Orban, los países de la UE, al proceder así, "se hará daño a sí mismos", porque no piensan en las consecuencias que tendría para la agricultura comunitaria el ingreso de Ucrania. Las protestas actuales por parte de los camioneros de Polonia, Eslovaquia y la República Checa también son resultado de la irreflexión, señaló. "Hungría tiene el siguiente punto de vista: si queremos prestar apoyo a Ucrania, darle una señal geoestratégica, podríamos hacerlo, pero no sería la admisión. Si queremos darle una señal, podríamos concertar un acuerdo de cooperación estratégica entre la UE y Ucrania, especificando el apoyo que le prestaremos por causas geopolíticas: en materia de seguridad, financiero y económico. Pero no se debe mezclar con las negociaciones sobre la membresía, las que deben realizarse sobre una base completamente distinta", agregó. En Europa hay países que desde hace años sostienen negociaciones sobre el ingreso en la UE, pero Ucrania "saltó de detrás de las espaldas de ellas", dejándolos atrás por motivos geopolíticos, recordó el primer ministro. El camino hacia el inicio de las negociaciones sobre la admisión de Ucrania en la UE "ya está cerrado, porque Hungría no lo aceptará", resumió Orban. El 12 de diciembre, el canciller de Austria, Karl Nehammer, se pronunció en contra de lanzar las negociaciones sobre el ingreso de Ucrania en la Unión Europea en la actual situación. Comunicó, en particular, que no se debe dar preferencia a Ucrania ante Bosnia y Herzegovina, país que también sostiene negociaciones sobre este tema. Orban declaró anteriormente que Budapest propone no incluir en la agenda de la cumbre de diciembre el tema del inicio de las negociaciones sobre la admisión de Ucrania en la UE, puesto que, de antemano, se sabe que no habrá unanimidad, así como expresó la opinión de que la membresía de Ucrania podría plantearse dentro de unos 5 o 10 años y bajo la condición de concertar primero con Kiev el acuerdo de cooperación estratégica. El 8 de noviembre, la Comisión Europea recomendó entablar negociaciones con Ucrania y Moldavia sobre su ingreso en la UE, condicionándolo con el cumplimiento por Kiev y Chisinau de varios requisitos. La decisión formal sobre el inicio del proceso negociador se tomará durante la reunión de los jefes de Estado y Gobierno de la UE que se celebrará en Bruselas entre el 14 y el 15 de diciembre. Tal decisión debe tomarse por unanimidad por todos los miembros de la Unión Europea.

ucrania

unión europea (ue)

